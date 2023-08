Plzeňské klopýtání k postupu: žolík, hrdina i vztekloun. Čas pro Šulce?

Vzteklý Kopic

Do tří zápasů ze čtyř šel v základu, trenér Koubek jej drží v sestavě před dalšími konkurenty. V odvetě proti Dritě se dostal do jediné nebezpečné situace, když mu patičkou narazil Tomáš Chorý. Jinak to bylo ze strany Jana Kopice málo. Technickému hráči nevyhovoval těžký terén, ztrácel míče a nedostával se do zakončení. Frustraci a vztek zkušeného křídelníka podtrhovalo časté rozhazování rukama a nadávání kolem sebe. Těžce kousal, když ho střídal Durosinmi.

0+0

bilance Jana Kopice ve čtyřech zápasech sezony