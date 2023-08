Gzira má vzadu chasníky, upozorňuje Chorý. Promluvil i o roli kapitána

Jak zvládáte náročný zápasový program spojený s cestováním?

„Není to jednoduché. Ale každý z týmu vám řekne, že chce hrát poháry, chceme raději hrát, než trénovat. V rámci možností jsme na tom dobře, až na některé bolístky, které se nejspíš nebudou moct do zápasu zaléčit. Věřím, že jsme připraveni podat stoprocentní výkon a postoupit.“

Co bude důležité proti Gziře?

„Už před Dritou jsme věděli, že podobné soupeře nelze podceňovat. Nejsou tak známí, ale pořád mají kvalitu, šikovné hráče. Bude to o nás, jak k tomu přistoupíme a jak se zachováme v daných situacích. Ponaučili jsme se z předchozích zápasů a jsme připraveni podat takový výkon, aby se to podařilo.“

Čeká vás opět dobývání pevné obrany. Našli jste recept na podobný způsob hry?

„Ligové zápasy s Hradcem (1:1) a venku v Teplicích (0:1) byly podobné. Recept je jasný. Centry z hloubky, snažit se soupeře rozběhat, protáčet hru, co nejrychleji se dostávat do vápna a tam jim zatopit. Také aby se co nejméně kouskovala hra, zavařili jsme je a dali co nejrychleji gól. To bude důležité. Čím dřív ho dáme, tím lépe pro nás. Pomůže to každému hráči a chytnou se i diváci, co nás podpoří.“

Anketa Postoupí Plzeň do základní skupiny Konferenční ligy? ANO NE

Jde o technicky zdatného soupeře?

„To bych neřekl, jsou tam urostlí hráči. Stopeři jsou Brazilci, ale dostali jsme od trenérů informace, že jsou to chasníci, umí do toho jít. Uprostřed mají šikovné hráče, co umí s balonem, Nesmíme je podcenit nachystat se na to a myslet na cíl, který každý chceme. Když potáhneme za jeden provaz, věřím, že se to povede.“

Na předzápasové tiskovky chodí většinou kapitán týmu, případně jeho zástupce. Vnímáte, že už patříte mezi nejzkušenější hráče týmu?

„Posledně jsme byli s Kalvim (Lukášem Kalvachem) nejstarší na hřišti. Je to způsobené také tím, že Hejdys (Lukáš Hejda) byl napůl zraněný, potřeboval si trošku odpočinout. Tým máme složený z kvalitních a zkušených hráčů, že se za kapitána nepovažuju. V přípravě jsem po Kalvim a Hejdysovi pásku měl, takže když nebudou na hřišti, asi bych si ji vzal. Ale nechci se bavit o pásce, spíš se bavit o tom co nás čeká. Cíl je jasný - postup.“