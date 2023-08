Dweh po Gziře: V Plzni si žiju svůj sen, Šulc byl jeden z nejlepších na place

Plzeň se rychle dostala do vedení • ČTK

Do značné míry by se dalo říci, že jej do základní sestavy Viktorie přivála nutnost něco změnit. Liberijský reprezentant Sampson Dweh se příležitosti chopil náramně. Proti Gziře odehrál celé utkání, které mohl okořenit gólem. Nepovedlo se, ale i tak byl po výhře 4:0 spokojený.

Byl to pro obránce až příliš snadný zápas? Nenudil jste se?

„Ve druhém poločase to tak opravdu vypadalo, ale v první půli soupeř podnikal protiútoky, takže tam nějaká práce byla.“

Jak si užíváte toho, že hrajete brzy po přestupu z Vyškova v základu Plzně v evropských pohárech?

„Je to určité ocenění mé práce, když jsem v létě přišel do jednoho z nejlepších klubů v České republice. Dalo by se říct, že se jedná o splněný sen.“

Co jste si řekl, když jste poprvé viděl urostlé útočníky Gziry? A jaká byla pak realita ve hře?

„Viděli jsme je pochopitelně už na videu, takže jsme o jejich fyzických přednostech věděli. Mně podobný typ útočníků nedělá problém, troufnu si říct, takže si myslím, že vše bylo v pohodě. Udrželi jsme nulu.“

Měl jste v zápase také šanci na vstřelení branky…

„Je to tak. Mrzí mě, že to nevyšlo. Čekám na první gól v plzeňském dresu, tak doufám, že to příště vyjde.“

Co jste říkal na skvělou atmosféru v Doosan Aréně?

„V minulosti jsem už hrál před podobnou návštěvou v reprezentačním dresu, ale tohle bylo něco výjimečného. Užíval jsem si ji celý zápas. Bylo to hodně povzbudivé.“

Jak zvládáte náročný program, kdy se hraje dvakrát týdně? Přece jen jste byl dosud zvyklý na druhou českou ligu ve Vyškově.

„Musím říct, že v některých zápasech okolo sedmdesáté, osmdesáté minuty už cítím určitou únavu, ale žiju svůj sen a jediné, co můžu udělat, je to, že si zvyknu.“

Jak se vám jevil výkon Pavla Šulce, který jeden gól dal a na druhý přihrál?

„V úvodu sezony nedostával tolik prostoru, ale teď už důvěru trenérovi splácí. Myslím si, že dneska to byl jeden z nejlepších hráčů na place.“