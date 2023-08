Vlkanova o klidném postupu a pozici v týmu: Gól mi určitě pomůže

Proběhla odveta dle vašich představ?

„Čekali jsme, že dáme gól dřív, aby to klidnější, ale asi to odpovídá tomu, co jsme od soupeře z Malty čekali. Vedli jsme, ale oni se snažili dát gól, aby to zdramatizovali. Pak už to bylo takové unavené, náš druhý gól je zlomil a víceméně se to dohrávalo.“

Pomůže vám v boji o sestavu, že jste se gólově prosadil?

„Jsem rád za každý gól, určitě mi to pomůže. Ze začátku se tolik nedařilo mně ani celkově týmu, tak se to v sestavě obměnilo. Jsem rád, že vyhráváme a počkám si na další šanci.“

Zarotovali trenéři sestavou také proto, abyste se na hřiště dostali i vy, co jste v poslední době neměli takové vytížení?

„Bylo to i o tom, aby si odpočinuli kluci, co hráli víc zápasů. Hrajeme každé tři, čtyři dny, je toho hodně. Je fajn nechat oddychnout nějaké hráče. Máme kvalitní kádr, takže proč sestavu občas nevyměnit.“

V předchozím předkole s Dritou to byly nervy, teď naopak pohoda?

„Určitě to teď bylo lepší. S Dritou jsme první zápas neproměnili šance, dávali tyče a nemohli se prosadit, proto byla pak odveta tak náročná. Teď se nám to podařilo a od toho se odvíjel zápas na Maltě.“

Zvládnete poslední krok k postupu do skupiny Konferenční ligy?

„Doufám, že ano. Věřím, že to zvládneme, sílu na to máme. Zase se na soupeře co nejlépe připravíme.“