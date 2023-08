Kušnír hrával za soupeře Plzně: Bezdomovec nám spal v mezipatře

Před necelými deseti lety kývl na zajímavou výzvu. Ondřej Kušnír (39) strávil půl roku v kazašském Tobolu, kam nyní míří za evropskou kvalifikací Viktoria Plzeň. Někdejší obránce Sparty i Liberce popisuje podmínky v daleké destinaci, kde čeští hráči nebo kluby nastupují výjimečně. „Člověk si váží věcí, co máme tady,“ přiznává v rozhovoru pro iSport premium

Plzeň odletěla směr východ už v úterý ráno, celý tým se musí srovnat s odlišnými podmínkami, dlouhou cestou i následným časovým posunem. Co Viktorii v ošemetném play off Konferenční ligy čeká? „Nepůjde o jednoduchého soupeře,“ říká Kušnír, který svůj bývalý klub stále sleduje.

Na co se má Plzeň připravit?

„Samozřejmě na náročnou cestu. Je to daleko, trvá to skoro půl dne. Pak na počasí, teď jsou tam letní vysoké teploty. Na druhou stranu poznají něco nového, ale věřím, že přes ně postoupí.“

Sledujete výsledky Tobolu?

„V poslední době se hodně zvedli. Mančaft posílil, nedávno dokonce vyhráli ligu. Jsou v popředí kazašské ligy, mají silné zázemí. Mohou si dovolit přivádět velmi dobré hráče, dokážou je zaplatit. Jsou tam různé národnosti, Španělé, Nizozemci, Brazilci. Mají z čeho vybírat.“

Překvapilo vás, že v kvalifikaci o Konferenční ligu přešli přes Basilej?

„Basilej byla určitě favoritem, Tobol patří mezi týmy, o kterých moc nevíme. Přitom za ni nastupují kvalitní hráči. Na kemp vezmou 40, 50 hráčů a z nich vybírají patnáctku, která nejvíc hraje v sezoně. Pro hráče je to zajímavé z finančního hlediska a navíc jejich liga se také zvedá.“

Kdo je podle vás favoritem?

„Plzeň má zkušenosti z evropských pohárů, ale určitě by je neměla podcenit. Tobol přešla přes Basilej, což je hodně silný mančaft. Čeká je dlouhá cesta, k tomu počasí, přijde i dost lidí. Musí k tomu přistoupit na sto procent, jinak to budou mít hodně těžké.“

Za Tobol jste nastupoval na jaře 2014. Jak vzpomínáte na půlrok v Kostanaji?

„Byl jsem tam před deseti lety, ale pořád je sleduji pravidelně. Jejich mančaft se