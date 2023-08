Plzeň u hranic Ruska: socialistické retro i moderna, noční příjezd policie

PŘÍMO Z KOSTANAJE | Tak daleko Viktoria Plzeň ještě nehrála. Z Doosan Areny do kazašské Kostanaje je to přes 4 100 kilometrů. Úvodní duel play off o Konferenční ligu donutil klub podniknout dlouhou štreku na exotické místo nedaleko hranic s Ruskem, kde se ve čtvrtek večer utká s místním Tobolem. Většina města zůstává v „retrostylu“ socialistických panelových domů a zaostalých oblastí. Na druhé straně zde najdete i moderní obchodní centrum nebo pěknou fotbalovou arénu, kde trénuje mládež. Server iSport.cz je na místě a nabízí první dojmy z neobvyklé destinace.