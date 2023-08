ONLINE: Kostanaj - Plzeň 0:0. Viktoria tlačí a přežila domácí brejky

V dalekém Kazachstánu vstupuje Plzeň do závěrečného play off o Konferenční ligu, v cestě stojí Tobol Kostanaj. Viktoriáni postupně přešli přes Dritu a Gziru, nyní je však čeká těžší oříšek. Kazaši totiž ve druhém předkole zvládli vyřadit ambiciózní FC Basilej, bylo to pro Západočechy dostatečným varováním? Sledujte ONLINE přenos utkání od 16:00 na webu iSport.cz.