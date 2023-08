Koubek doplňoval tlumočnici: Máme víru sami v sebe. Co s posunem času?

V Kostanaji se před plzeňským tréninkem zatáhlo a citelně ochladilo, chvílemi pršelo. Po ohromných vedrech panujících v Česku šlo o příjemné osvěžení. Miroslav Koubek přišel na tiskovou konferenci v dobré náladě. Ochotně odpovídal i místním kazašským žurnalistům, když se mu nezdál překlad tlumočnice, v ruštině ji doplnil. Vyjmenoval i národnosti svých hráčů, když je chtěl znát jeden z přítomných reportérů.

Co očekáváte od Tobolu?

„Dobře víme, že se potkáme se silným kvalitním soupeřem, který prošel tři předkola. To svědčí o jeho vyspělosti. Tobol je velice dobré mužstvo, plně ho respektujeme. Předností je určitě technická stránka týmu, pohyblivost hráčů, dobrá organizace. Hráči v každém okamžiku vědí, co mají hrát, jsou době vedeni a trénováni.“

Překvapilo vás, že Tobol prošel až do závěrečného předkola?

„Nenenazval bych to překvapením, ale celkem očekávaným potvrzení zvyšující se úrovně kazašských klubů.“

Jaký to bude ve čtvrtek zápas?

„Soupeř překonal tři předkola, dobře víme, že bude chtít udělat poslední krok, my máme stejný cíl. Půjde o utkání dvou vysoce motivovaných soupeřů, kteří budou hrát na sto procent. Dá se očekávat velice intenzivní, bojovné utkání ve vysokém tempu. Cílem je dosáhnout výsledku, abychom měli dobrou výchozí pozici pro odvetu v Plzni.“

Uzpůsobíte taktiku důležitosti zápasu?

„O taktice na tiskových konferencích nikdy nehovořím.“

Sestavu asi také neřeknete. Ale váháte nad tím, zda do ní vrátit uzdravené Tomáše Chorého nebo Erika Jirku?

„Vždycky se v hodinách, co zbývají do zápasu, ještě něco může stát. Ale na devadesát procent máme jasno.“

Vzhledem k náročnému cestování jste hodně přemýšleli, jak upravit program?

„Určitě. Po zkušenostech, co máme, i po konzultaci s odborníky jsme se rozhodli zůstat ve svém středoevropském režimu, to bylo to nejzásadnější rozhodnutí. Za dva dny se nemůžete na čtyřhodinový posun adaptovat, to není fyziologicky možné.“

Vzhledem k možnému dešti nemáte obavu z toho, že bude špatný trávník?„Trávník známe zatím z videa, ale nemůže být horší než v Kosovu (ve 2. předkole proti Dritě).“

Těšíte se na lepší atmosféru, než mělo poslední pohárové klání na Maltě proti Gziře?

„Víme, že nás čeká velmi bouřlivá atmosféra. Každý fotbalista tohle má rád. Zvyšuje to motivaci hráčů, je jedno, že bouřlivá kulisa je na straně domácích. Hrajeme v takové kulise rádi, prospívá to fotbalu.“

Působíte na mužstvo s trenéry nějak speciálně, když vás čeká jedno z nejdůležitějších utkání sezony?

„Neřekl bych nějak specielně. Hráči jsou zkušení a inteligentní, že vědí, že nás čeká duel, kdy mohou udělat krok do evropské skupiny. To je samo o sobě tou největší motivací.“

Trenér Tobolu Milič Čurčič řekl, že Plzeň je favoritem. Vnímáte to stejně?

„Řeknu to takhle - čeká nás těžký protivník, zároveň máme víru sami v sebe.“