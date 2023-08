Úkol Plzně: výhra na „konci světa“. Dilema i výhoda, zápas nedává TV

PŘÍMO Z KOSTANAJE | Jsou tisíce kilometrů od domova. Vyrovnávají se s dlouhou cestou, čtyřhodinovým časovým posunem i zákeřným počasím. Přesto zní úkol pro Viktorii Plzeň jasně – v úvodní partii play off o skupinu Konferenční lize svalit nepříjemný Tobol Kostanaj. V metropoli na severu Kazachstánu půjde o náročný oříšek – nepříjemný soupeř v kombinaci s obtížnými podmínkami není to, co si Západočeši v cestě za postupem do evropského podzimu představovali.