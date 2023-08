KL: Kostanaj - Plzeň 1:2. Radost i blázinec. Škoda snížení v závěru

PŘÍMO Z KOSTANAJE | Dva jedna je dobrej výsledek! Tohle si zpívají hráči plzeňské Viktorie. Byť jim po bláznivém dění v závěrečných minutách mírně zhořkl. Plzeň na stadionu v dalekém Kazachstánu v první partii play off Konferenční ligy skolila místní Tobol po brankách Cadua a Lukáše Kalvacha. Nejzajímavější momenty přišly v divokém finiši, kdy z úplně poslední akce v dlouhém nastavení snížili domácí z penalty na konečných 1:2.

Nejvýraznější momenty důrazného a takticky svázaného klání přišly v závěrečné pasáži. Čtvrt hodiny před koncem otevřel skóre Cadu. Jeden z nejmenších hráčů na place zakončil hlavou! A vstřelil svůj první soutěžní gól za Plzeň. „Pochválím ho hlavně za to, že mě poslouchá a zavíral zadní tyč, kde jako halvbek v takové situaci být musí,“ ocenil po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Z pohledu Viktorie mohlo jít o dokonalé utkání, když po krásné akci po ose Chorý, Vlkanova zvýšil na 2:0 Lukáš Kalvach. Luxusní náskok do odvety ale Plzeň neudržela. Dostala se pod tlak a po jednom z rohů zasáhl míč ruku kapitána Lukáše Hejdy. Rumunský sudí Marian Barbu běžel k monitoru, na který se snažil koukat i nedaleko stojící Koubek, a stejně jako ostatní z plzeňské výpravy věděl, že je zle.

Sudí ukázal na bílý puntík, domácí útočník Deblé suverénně proměnil a uzavřel v nastavení skóre na konečných 1:2. „Myslím, že pískali dobře. Nechali volný průběh důrazné hře, šetřili kartami. Je to jejich pojetí a nemám s tím problém,“ poznamenal Koubek.

Jednobranková výhra do odvety samozřejmě neznamená postup, ale nakročeno má Viktoria slušně. V Kostanaji odehrála výbornou taktickou partii a až na výjimky soupeře nepustila do větších šancí. Za týden v Doosan Areně může výsledek potvrdit a shrábnout více jak 70 milionů za postup do základní skupiny Konferenční ligy. „Rozhodnuto ale ještě není,“ krotil nadšení Koubek.

Jak zápas v dalekém Kazachstánu, který nevysílala žádná česká televize, vypadal? Plzeňský kouč po úspěšném ligovém duelu s Olomoucí (2:1) nesáhl do sestavy. Podle očekávání došlo na opatrný start, dlouhé nákopy a tvrdé souboje, které provázely celé utkání. Až v závěru první půle se hra malinko zrychlila a otevřela.

Zajímavé možnosti měly oba celky. Durosinmiho střelu vyrazil výborně chytající gólman Tobolu s vypětím sil na roh, Šulcovi zase v dobré pozici nesedla zajímavá střela. Na druhé straně se do nebezpečného brejku řítila domácí dvojice hráčů, které po ztrátě na soupeřově půlce marně naháněli Robin Hranáč s Lukášem Hejdou. Pravé křídlo Samat Žarynbetov ale vyřešil celou situaci trestuhodně a vůbec netrefil bránu.

Hlavním heslem Plzně byla zodpovědnost. Opět podle předpokladů začalo mužstvo hlouběji, Kopic s Caduem si na stranách poctivě plnili úkoly dozadu a pomáhali stoperské trojce. Hlavně Sampson Dweh si počínal celé utkání naprosto precizně. Dovolil si efektní „Zidanovku“ a krásně obešel šokovaného soupeře, vyhrával hlavičkové souboje. Vážnější chybu neudělali ani Hranáč s Hejdou, čímž výrazně přispěli k úspěšnému výsledku.

Plzeň si vybrala slabší moment při vstupu do druhé půle. Deset minut po příchodu z kabin se nechala zamknout na vlastní polovině, na což zareagoval Koubek dvojím střídáním – Durosinmiho se Šulcem nahradili zkušení Vlkanova s Chorým. Až s příchodem ostřílených borců se Viktoria uklidnila. Chorý znamenal pro svůj důraz a výšku okamžité nebezpečí, navíc se podílel na obou brankách. Pro Plzeň byla ohromná škoda, že nedokázala zužitkovat ani jeden z mnoha rohů či standardek zahrávaných pravačkou Lukáše Kalvacha.

Atmosféra zápasu byla na zaplněném stadionu více než solidní. Ještě před výkopem se redaktor Sportu dostal přímo na hrací plochu, což by na jiných stadionech bylo naprosto nemyslitelné. Došlo i na vtipný moment – hlasatel si při čtení sestav spletl plzeňského trenéra a přečetl do mikrofonu Michala Bílka. Českému klubu se okamžitě Plzni omluvil a v angličtině už zaznělo správně jméno Miroslava Koubka. V aréně Tobolu hecovali své hráče hlavně dva menší oddělené kotle na protější tribuně. Jakmile měli domácí nadějnou akci, okamžitě strhli i zbytek publika, čímž přispěli k celkovému obrazu utkání.

Výsledek domácí logicky nepotěšil, naopak Viktoria se v pátek ráno vydá na dlouhou štreku domů spokojená. Odehrála sedmý vítězný zápas po sobě a devátý, ve kterém neprohrála.