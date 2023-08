Koubkova vítězná osa. Systém Plzně pro nové tváře, opory si musí počkat

Většinu přípravného období trenéři pilovali jiné herní schéma i personální složení. Miroslav Koubek po svém letním nástupu vycházel z rozestavení 4-3-3, které nevypadalo vůbec špatně. Šanci dostávali všichni členové nabitého kádru, postupně se krystalizovala sestava. Trenéři plánovali v důležitém startu sázet na zkušenější, ověřené tváře a mladíky postupně obehrávat.

Jenže prohra v Teplicích (0:1), remíza proti slabé Dritě (0:0) a ztracený duel s Hradcem (1:1) donutila trenéry změnit plány. Navíc přibývala zranění, především v zadních řadách, kde po Luďku Pernicovi, Milanu Havlovi odpadl také Jan Sýkora.

Trenéři překopali herní schéma a mužstvo přepnulo do tříobráncového módu. Plzeň ustála náročnou odvetu 3. předkola Konferenční ligy v kosovské Dritě, což byl jeden ze zásadních momentů aktuálního pozitivního rozpoložení týmu. V dalším zápase s Baníkem naskočili Robin Hranáč, Pavel Šulc, Sampson Dweh a další neokoukané tváře. Zápas s ostravským celkem Plzeň v důležité chvíli doma zvládla, vyhrála 3:1 a nadechla se do dalších nabitých týdnů.

Anketa Postoupí Plzeň do základní skupiny Konferenční ligy? ANO NE

Koubek postupně našel novou osu, která táhne úspěšnou Viktorii. Rozchytal se Jindřich Staněk, vzadu šlape trojice Robin Hranáč, Sampson Dweh a Lukáš Hejda. Pozici v základu si vedle Lukáše Kalvacha vybojovala zkušená letní posila Ibrahim Traoré. Pavel Bucha se posunul výš, kde operuje s Pavlem Šulcem. Nad nimi rozvijí svůj talent dvacetiletá kometa Rafiu Durosinmi, případně ostřílený Tomáš Chorý.

„Myslím si, že si to sedlo, musíme jen udržet výkony. Máme se od čeho odrazit. Start jsme nechytili, teď jsme najeli na vítěznou šňůru. Ale jsme pořád na začátku,“ zdůraznil Kalvach, autor vítězné branky v Kostanaji.

Pokud má jakékoliv mužstvo fungovat, potřebuje se opřít o kvalitní defenzivní linii. Proti Tobolu znovu výborně zahráli všichni tři stopeři, byť se po smolné ruce kapitána Lukáše Hejdy kopala v závěru penalta a domácí snížili. „Na ní to dnes hodně stálo, jsou to kluci, kteří mají individuální velmi dobrou kvalitu, pohyblivost, důraz i skokanské schopnosti. Tam si to sedá, je to pozitivní zpráva z posledních zápasů,“ chválil Koubek své zadáky.

V náročném tempu dál využívá více hráčů, byť si zkušení mazáci jako Václav Jemelka, Radim Řezník, Matěj Vydra, Jan Kliment nebo Jhon Mosquera musí počkat na větší prostor. Podstatné je, že Koubek a jeho spolupracovníci pro mužstvo našli fungující systém. Když na tři stopery zkoušeli v Plzni hrát Pavel Vrba nebo Michal Bílek, málokdy to klapalo. Až současný vládce západočeské střídačky svůj oblíbený koncept, který používá čím dál víc mužstev, ušil na míru aktuálního západočeského kádru.

Stoperské trojce pomáhají krajní hráči. Na levou stranu se při absenci Havla přesunul Cadu, jenž se v Kostanaji trenérům odvděčil skvělým výkonem a prvním gólem v plzeňském dresu. „Mám radost, že mě poslouchá a v té situaci zavřel zadní tyč,“ chválil Koubek. Na pravé straně zápas odmakal Jan Kopic, navíc přesně centroval na branku svého brazilského parťáka.

Když docházela šťáva Šulcovi s Durosinmim, naskočila dvojice Vlkanova, Chorý a naprosto změnila ráz druhého poločasu. „Pro Rafika (Durosinmiho) to bylo těžké, nechytili jsme začátek druhé půle. Jeho to stálo síly. Choras nám pak pomohl. Jsme rádi, že už je zdravý,“ ocenil Kalvach vysokého hroťáka.

Plzeň najela na vítěznou vlnu, přesně tak, jak si Koubek přál. Pokud zvládne čtvrteční odvetu s Tobolem a zajistí si podzim v Evropě, může klubové vedení konstatovat, že překvapivá sázka na zkušeného barda vyšla.

Ideální sestava Plzně před sezonou: Staněk – Řezník, Hejda, Jemelka, Sýkora – Bucha, Kalvach, Vlkanova – Vydra, Chorý, Durosinmi.

Sestava proti Tobolu: Staněk – Dweh, Hranáč, Hejda – Kopic, Kalvach, Traoré, Cadu – Šulc, Bucha – Durosinmi.