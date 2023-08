Nenastoupíme? Tobol může v Plzni hrát i s Rusy. Vláda souhlasila s vízy

Vláda jednohlasně souhlasila s udělením víz pro fotbalisty Tobolu Kostanaj, kazašský klub tak bude moci v Plzni proti Viktorii nastoupit ve čtvrtek k odvetě play off o postup do Evropské konferenční ligy i s hráči z Ruska a Běloruska. V prohlášení pro média to uvedl tiskový mluvčí vlády Václav Smolka. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich dnes s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na instagramu řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu vůbec nenastoupila.

Podle Deníku se do celé věci vložil i český premiér Petr Fiala, jenž měl hráčům přislíbit výjimku. Následně vláda schválila udělení víz. „Vláda dnes jednohlasně vyslovila souhlas s udělením víza pro hráče kazašského klubu Tobol Kostanaj do ČR. Vláda k tomuto rozhodnutí přistoupila především proto, že hráči soukromého kazašského klubu Tobol Kostanaj reprezentují právě onen klub a Kazachstán, nikoliv Ruskou federaci nebo Bělorusko,“ uvedl Smolka v prohlášení.

„Po celou dobu jsme poskytovali Tobolu Kostanaj veškerou asistenci a komunikovali se všemi zúčastněnými stranami, aby mohlo co nejrychleji padnout rozhodnutí. Vítáme, že je vše vyřešeno, těšíme se na zápas a věříme, že nás ve čtvrtek přijde v důležitém utkání podpořit co nejvíce fanoušků,“ uvedl plzeňský klub v prohlášení pro média.

Tobol má v kádru ruského brankáře Ivana Konovalova, obránce Alberta Gabarajeva a záložníka Ivana Kirejenka a běloruského obránce Pavla Zabelina. Tři z nich nastoupili před týdnem v úvodním utkání, v němž Plzeň vyhrála v Kazachstánu 2:1. Na palubě letadla dnes po příletu do Prahy nebyli, potvrdil Deníku N mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

„Bohužel hráčům z Ruska a Běloruska nebylo umožněno odcestovat s námi. Pořád věříme, že se situace vyřeší, dostanou vízum a přicestují přes nějakou jinou zemi. Nastoupili bychom, pokud by nemohli hrát? Teď bych řekl, že spíš ne,“ uvedl spolumajitel kazachstánského celku Kaldijarov ještě předtím, než padlo rozhodnutí o udělení víz.

Vláda zohlednila možná sankce pro Plzeň

Server Sports.kz připomněl, že bojkotem zápasu by se Tobol vystavil nejen hrozbě kontumace, ale i vyřazení z evropských pohárů na delší dobu. Kostanaj v této sezoně přešla v kvalifikaci Konferenční ligy už přes tři soupeře a před soubojem s Plzní se představila ve třech zemích. Na stadionu finské Honky, Basileje ve Švýcarsku i v Dublinu proti Derry City ruští a běloruští hráči byli k dispozici a nastoupili.

To také vzala vláda na vědomí při rozhodování. „Fotbalový klub Tobol Kostanaj v letošní sezoně v Evropě v rámci Evropské konferenční ligy UEFA už odehrál zápasy, do kterých zasáhli i dotčení hráči. Pokud by se vláda rozhodla víza neudělit, došlo by ze strany UEFA k disciplinárnímu řízení a možným sankcím proti FC Viktoria Plzeň, čímž by došlo nejen k finančním ztrátám, ale především poškození prestiže českého fotbalu,“ uvedl Smolka.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území.

S dnešním prohlášením vlády souzní i výklad Národní sportovní agentury, podle kterého by startu ruských a běloruských hráčů Tobolu na západě Čech nemělo nic bránit. „Ruští fotbalisté hrající za kazašský klub by podle našeho výkladu mohli nastoupit k utkání v Plzni, aniž by došlo k porušení vládního usnesení, jelikož jsou členy týmu nereprezentujícího Rusko ani Bělorusko,“ citoval Deník mluvčího Národní sportovní agentury Jakuba Večerku.

Vládní nařízení z června podle výkladu Národní sportovní agentury platí jen pro reprezentanty svých zemí. Přesto v červenci na tenisovém Prague Open nestartovaly žádné ruské ani běloruské hráčky poté, co policie na ruzyňském letišti jednu z nich nevpustila do Česka. Tenisté a tenistky z obou těchto zemí startují na turnajích pod neutrálním statusem a bez státních symbolů.