Byli jsme zdevastovaní, vítal Koubek pauzu Plzně. Odmítl mluvit o plánech

V jakém rozpoložení je tým po víkendové pauze od ligy?

„Pauza nám pomohla, cítíme, že jsme nabrali energii. Tým vypadá dobře, v tuhle chvíli nevidím signál, že bychom nebyli dobře připravení. Naopak nachystaní jsme.“

Jak jsou na tom hráči po zdravotní stránce?

„Nějaké střety tam byly, bolístky máme, ale nejde o nic vážného, co by nás mělo vykolejit. Situace je taková, že Havel a Pernica mají dlouhodobá zranění, chybí ještě Sýkora, který ale brzy začne. Jinak jsme v podstatě kompletní.“

Ukázal vám první zápas něco, co jste o soupeři nevěděli?

„Byli jsme připraveni na způsob, jakým proti nám hráli. Je to solidní, dobré mužstvo, má řadu předností, slušný presink, protiútok, technickou vyspělost hráčů. To jsme věděli a nás to nepřekvapilo.“

V odvetě bude soupeř dohánět jednobrankové manko. Bude hrát otevřeněji?

„Člověk se musí dostat do hlavy soupeře. Dá se očekávat, že když mají ztrátu jedné branky a musí dohánět výsledek, tak budou hrát aktivně.“

Dobilo mužstvo při volném víkendu baterky?

„Tohle nebyla zimní pauza… Vrátili jsme se zdevastovaní v pátek odpoledne, cesta z Kazachstánu byla úmorná, nekonečná. V sobotu druhý den ani nešlo trénovat, kluci museli dostat volno. Také já měl pocit velké únavy, ala jsem zase starší. Kluci říkali, že toho mají dost.“

Stihli jste pak potrénovat?

„Udělali jsme v neděli a pondělí jednotky, které jsme potřebovali, pět anglických týdnů, které máme za sebou, v podstatě nebylo možné provést intenzivní tréninkový proces. Střídaly se zápasy, předzápasové, pozápasové tréninky, hotel, letadlo. Těšil jsem se na to, až mužstvo zatížíme. Další dny jsme ladili z taktického hlediska směrem k utkání. Pomohlo nám to, prostor jsme měli dostatečný.“

Jaký máte plán do odvety?

„To je jak u plánovací komise… Žádné plány vám teď neřeknu.“

Co tedy má Plzeň hrát, aby byla úspěšná?

„Řeknu to obecně - aktivně, nátlakově a na vítězství.“