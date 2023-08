Nepříjemná vzpomínka. Koubek před lety s Plzní vypadl, pak přišel konec

Ač tyhle vzpomínky maximálně vytěsnil, před odvetou s Tobolem Kostanaj o postup do skupiny Konferenční ligy chtě nechtě ožijí. Miroslav Koubek zažil na plzeňské lavičce před osmi lety velmi podobnou situaci té, v jaké se nachází současná Viktoria. V srpnu 2015 šla do druhé partie 3. předkola Ligy mistrů s báječným výsledkem 2:1 z horké půdy izraelského Maccabi. V domácí odvetě ale selhala 0:2 a sen o hlavní fázi Ligy mistrů byl fuč.

V srpnu 2015 šla Viktoria jako český mistr do 3. předkola Ligy mistrů, narazila na silné Maccabi. Kozáčik v bráně, v poli Hubník, Procházka, Limberský, Kolář, Petržela a další. Na lavičce mužstvo stejně jako nyní řídil Miroslav Koubek.

Elitní plzeňská parta byla tehdy na vrcholu sil a mocně toužila po třetím ochutnání skupiny Ligy mistrů. V Izraeli po rychlých úderech Petržely a Mahmutoviče získala cennou výhru 2:1. Urvala stejný výsledek, s jakým vstupuje současná Viktorie do druhého klání s Tobolem.

V tehdejší Koubkově éře ale skvěle rozjetou partii Plzeň nedotáhla. Doma začala zbytečně pasivně a v závěru schytala dva smrtící údery od Erana Zahaviho. „Největší zklamání kariéry,“ hlesl po ztracené odvetě slzící David Limberský.

Anketa Postoupí Plzeň do základní skupiny Konferenční ligy? ANO NE

Trpké zklamání prožil také Koubek. Plzeň následně remizovala se Slováckem a v Teplicích, vedení došla rychle trpělivost a trenéra odvolala. Naskočil Karel Krejčí, který tým dotáhl znovu k titulu. Ani on ale víc než sezonu nevydržel, v rychlém sledu Koubkových nástupců pokračoval Roman Pivarník.

„Vzpomínám na to samozřejmě nerad, není to dobrá vzpomínka. Ale sport takové situace přináší. Nikdo nemá předem nic vyhráno, ani my. Teď už je to historická záležitost, určitě kaňka, mělo se to tenkrát zvládnout. Ale není to jediný podobný případ v historii kopané,“ vrátil se Koubek k nepříjemným chvílím před osmi lety.

Zkušený kouč dostal od Plzně v létě novou šanci. Po rozpačitém startu teď Viktoria šlape, neprohrála už devět zápasů. V náročném sítu evropských předkol schází poslední krok, aby prošla do hlavní fáze Konferenční ligy. V play off proti Tobolu Kostanaj si z náročné partie v dalekém Kazachstánu přivezla slibný výsledek. Výhra 2:1 vyšla dle představ západočeského kolektivu, byť o dvougólový náskok přišla při poslední akci utkání ze smolné penalty.

Plzeňská výprava přicestovala z Kazachstánu až v pátek odpoledne, mužstvo si odložilo nedělní duel v Mladé Boleslavi. „Vrátili jsme se zdevastovaní, cesta z Kazachstánu byla úmorná, nekonečná. V sobotu druhý den ani nešlo trénovat, kluci museli dostat volno. Pauza nám pomohla, cítíme, že jsme nabrali energii. Tým vypadá dobře,“ hlásil plzeňský kouč před odvetou.

Koubek se jako trenér ještě nikdy nedostal do skupiny evropských pohárů, v souboji s Tobolem je blízko. Viktoria vypadala na dalekém východě velmi dobře, prakticky celý zápas nevypadla z role a až na malou pasáž na startu druhé půle diktovala dění na hřišti.

Pokud vyšvihne podobný výkon, měla by projít do podzimní pohárové fáze a zajistit si bonus minimálně 3 miliony eur (zhruba 72 milionů korun). Další peníze do klubové kasy může tým uhrát ve skupině, která bude určitě hratelnější než loňská smršť gigantů v Lize mistrů (Barcelona, Bayern, Inter).

Viktoria ale musí nutně zůstat na špičkách. Soupeř nepřijel odvetu odevzdat, sebemenší chyby se trestají. Podobně jako při Koubkově poslední plzeňské misi před osmi lety. „Jaký máme plán? To je jak u plánovací komise… Žádné plány vám teď neřeknu,“ odpověděl zkušený kouč na dotaz Sportu.

Naplno je odhalí až ve čtvrtek, výkop zápasu v Doosan Areně je naplánovaný na stejný čas jako v případě Sparty a Slavie, tedy na 19.00.