Do Evropy vyráží jiná Plzeň: Nový majitel i nový styl a spousta létání

Jsme zase v Evropě! To je nejdůležitější zpráva pro Viktorii Plzeň. I když tentokrát nebude rýžovat stamiliony v Lize mistrů, ač v ní dostávala nakládačky, ale v Konferenční lize bude atakovat rekord v počtu nalétaných kilometrů. Novým vlastníkům by neúčast v pohárové společnosti narušila plány.

Startovní pozice

Před rokem vsadil tehdejší šéf Plzně Adolf Šádek na ruskou ruletu: vzal si úvěr a modlil se, že jej bude moci splatit s pomocí výdělku v Evropských pohárech. Risk vyšel nad očekávání. Viktoriáni se senzačně probili do základní části Ligy mistrů. Tam už sice platili ve společnosti Bayernu Mnichov, Barcelony a Interu Milán za otloukánka (0 bodů, skóre 5:24), ale záchranný finanční balíček byl doma. Kdyby ne, kdo ví, co by se ve Štruncových sadech dělo.

Takhle se našel nový majitel - rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH. Jejími hlavními představiteli jsou 48letý rakouský podnikatel Raphael Landthaler, jenž v minulosti pracoval coby ředitel pro finance a rozvoj v Rapidu Vídeň a byl také v představenstvu rakouské ligy, a o devět starší Martin Dellenbach. Ten se v roce 2020 stal ředitelem mládeže FC Basilej a o dva roky později vstoupil jako investor do rakouského prvoligového Hartbergu, kde buduje velkou akademii. Stěžejní změna? Adolf Šádek už nemůže rozhodovat o všem sám.

Z evropského hlediska je naštěstí v klubu vše při starém. I letos se ve Štruncových sadech bude chodit na poháry. Ale na rovinu, přes týmy z Kosova, Malty a Kazachstánu byla povinnost zavítat do základní skupiny Konferenční ligy.

Opak by novým majitelům naboural strategii. „Chceme pracovat s mladými hráči, vychovávat je, zlepšovat a postupně zapracovávat do prvního týmu. Celá naše pyramida nabízí mladým hráčům hned několik možností od 4. rakouské ligy (SV Lafnitz B), přes třetí českou (béčko Viktorie), druhou bundesligu (SV Lafnitz), první bundesligu (TSV Hartberg) až do české nejvyšší soutěže, kde je Viktoria, která zároveň hraje evropské poháry,“ řekl Dellenbach.

Program skupiny C Datum Utkání Čas výkopu 21.9. Plzeň - Ballkani, Záhřeb - Astana 21:00 5.10. Astana - Plzeň, Ballkani - Záhřeb 18:45 26.10. Záhřeb - Plzeň, Ballkani - Astana 21:00 a 18:45 9.11. Plzeň - Záhřeb, Astana - Ballkani 18:45 a 16:30 30.11. Ballkani - Plzeň, Astana - Záhřeb 18:45 a 16:30 14.12. Plzeň - Astana, Záhřeb - Ballkani 21:00

Největší zbraně

Změna stylu. Nebude to v Evropě už jen o hlubokém obranném bloku a nakopávaných míčích na Chorého jako za časů Michala Bílka. Miroslav Koubek je modernějšího ražení a pod jeho velením Plzeň už viditelně přidala v kombinaci. Dokládají to i statistická čísla. Zatímco v minulé sezoně Bílkův tým měl průměr přihrávek na jeden soutěžní zápas 384, Koubkovo mužstvo vyrábí v nástupu do této sezony 438 přihrávek na utkání. Zvedla se také laťka u progresivních přihrávek (ze 72 na 82) a také současný celek zkrátil průměrnou vzdálenost střel (ze 17,35 na 16,47).

Probuzení kreativců. Tvořivým hráčům se najednou dýchá líp. Pavel Bucha se začal víc prosazovat ve finále akcí, Pavel Šulc se zbavuje nálepky ofenzivního záložníka, který každou šanci zazdí. Opět důkaz v podobě základních dat: Bucha vstřelil před uzávěrkou tohoto magazínu již 3 góly, čímž vyrovnal svůj střelecký účet z celého uplynulého ligového ročníku. Šulc se mohl pochlubit 3 góly a 1 asistencí.

Na západě Čech se od léta také postavili jinak k týmovému presinku. V podání Koubkových svěřenců je vyšší a o poznání aktivnější. Hodnota PPDA, pomocí níž se měří intenzita presinku, klesla z 11,22 na 7,72. Takže Plzeňští teď před opětovným ziskem míče nechají soupeře udělat o téměř 4 přihrávky míň než dřív.

Nejzranitelnější místo

Pomalíci v obraně. Miroslav Koubek nerad slyší, když se před ním nadhazuje, jestli by neměli dostat větší prostor mladší dravci, ale v zadní linii už to udělal. Logicky, protože mít v obranné trojce víc pomalejších hráčů by koketovalo s harakiri. A tak postup do základní skupiny z defenzivy řídili 23letý Hranáč s 21letým Dwehem. Jemelka, Pernica ani Hejda nejsou z nejrychlejších.