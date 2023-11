Koubek před Dinamem: Neumím si představit výpadek dalšího útočníka

Už ve čtvrtek fotbalisté Plzně mohou ukořistit jistotu postupu do jarní fáze Konferenční ligy. Stačí k tomu „drobnost“ – porazit ve Štruncových sadech Dinamo Záhřeb. „Víme, že teď Dinamo moc gólů nedává. Asi jim chybí Petkovič, ale my to máme podobně,“ pronesl na tiskové konferenci kouč Viktorie Miroslav Koubek.

Jak lákavé je zajistit si postup ze skupiny už po čtvrtém kole?

„Nevím, jestli je to lákavé. Umíme počítat. Máme za sebou polovinu zápasů, ještě zbývají tři. V každé půlce je ve hře devět bodů. My máme devět z první poloviny, ale jednoznačně víme, že musíme ještě nějaké udělat. Devět je málo, to nestačí. Ve čtvrtek máme k tomu navýšení bodového zisku první možnost. Uděláme všechno pro to, aby nějaký bodík přibyl a pozice se upevnila.“

Je velkou komplikací zranění Matěje Vydry?

„Je to komplikace. Měli jsme k dispozici čtyři hroťáky. Dá se pak různě variovat s rozestavením a s počty hráčů nahoře. I samotný faktor střídání může rozhodovat. Když máte více variant kus za kus. Přiznám se, že to komplikace je. Zbyli nám poslední dva útočníci. Neumím si představit, co by následovalo, kdyby se dostavil další výpadek. Samozřejmě bychom si museli poradit, ale dostali jsme se teď do napjatějšího stavu v těch útočných pozicích.“

Pomůže proti Dinamu euforie z vítězství na Slavii?

„Obecně platí, že když mužstvo zvládne poslední zápas, tak ho to dostane do pozitivního psychického rozpoložení a budu jen doufat, že se to potvrdí.“

V čem jste se poučili z toho prvního vzájemného utkání v Záhřebu?

„S tím zápasem jsem byl spokojen. Vyhráli jsme na půdě velmi těžkého soupeře. Převládají spíše kladná poučení z toho výjezdu do Chorvatska. Negativa bych na sílu nehledal.“

Dinamo remizovalo v posledním ligovém kole ve Varaždinu a dál se docela trápí. Co vám ten zápas ukázal?

„Pochopitelně jsme viděli Dinamo nejen proti Varaždinu. Pokud jde o herní projev, tak Dinamo v tom střetnutí dominovalo. Soupeř hrál velmi poctivě do obrany, to jsou vždy složité zápasy. Když se ale budeme bavit o herní kvalitě a rozdílnosti v projevu mužstev, tak Dinamo bylo mnohem lepší, byť vyrovnávalo až v závěru. Oni mají skvěle technicky vybavené hráče, z čehož pramení výborná kombinační hra, ale dobře víme, že teď moc gólů nedávají, tak by bylo dobré, aby jim to ještě chvilku vydrželo. Asi jim chybí Bruno Petkovič. My to teď ale máme podobně, taky nám to moc nepadá.“