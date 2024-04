Jak na Fiorentinu? Plzeň se s míčem moc nepotká, cesta vede přes nákopy

Jan Hanuš vyráží balon do bezpečí • ČTK / Petrášek Radek

Jakub Martinec posílá balon do vápna Plzně • ČTK / Petrášek Radek

Před Miroslavem Koubkem stojí obrovská výzva, ale ty on má rád. Přestože je Fiorentina aktuálně až na 10. místě Serie A, vidí ji sázkové kanceláře i široká veřejnost za jasného favorita souboje s Viktorií Plzeň. Ta však nemá důvod vstupovat do čtvrtfinále Konferenční ligy s přehnaným respektem. V této sezoně už ukázala, že by italskému soupeři mohla svou hrou pěkně zatopit. Stačí si vzpomenout na měsíc starý, precizní výkon proti Spartě.