Koubek: Nemáme se za co stydět. NEJ chvíle? Gejzír emocí po penaltách

Jaký jste odehráli zápas?

„Srdnatý proti herně lepšímu mužstvu. To jsme věděli od začátku po losu, s kým budeme hrát. Fiorentina je lepší mančaft po herní stránce, tomu jsme museli nějak čelit. Chtěli jsme soupeře zaskočit. Čekal od nás hlubší blok stejně jako v Plzni, ale my jsme to v úvodu víc vysunuli. Možná je to překvapilo, měli jsme tam nějaké standardky. Pokračovali jsme ve vyšším napadání, ale byli zranitelnější v postavení krajních hráčů.“

Fiorentina pak z toho měla šance.

„Hrála intenzivně, šlapala do toho. Po stranách se nám tam dostávala, vápnem nám prolétávaly nebezpečné míče. Martin Jedlička měl skvělý den a dokázal nás podržet, měl i štěstí. První půle se mi moc nelíbila, druhou jsme se vrátili k naší taktice a víc se zatáhli, soupeř se do nás přestal dostávat. Měl tlak, ale nebylo to nebezpečné. Všechno rozsekla červená karta, bylo nás o jednoho méně, lámalo se tam utkání.“

Věřil jste, že vydržíte proti tlaku Fiorentině i v prodloužení a půjde se do penalt?

„Vzdorovali jsme, ale bylo jasné, že přežít další půlhodinu v prodloužení nebude v našich silách. Trošku jsme hráli vabank, přešli i na jiné rozestavení. Dostali jsme se do hry, byli jsme na míči, měli kombinační náznaky. Pokud bychom vydrželi déle, soupeř by mohl být nervóznější. Při gólu se stala chyba, že jsme neměli zajištěný odražený prostor na vápně, bylo to dané závěrečnou hektikou, nebyl v tom chladný rozum, jak se chovat po ztrátě míče. Soupeři jsme to ulehčili a využil toho.“

Co říkáte na výkon Martina Jedličky v bráně?

„Skvělý. Má výborné brankářské chování na lajně, reflex, reakční rychlost, rychlé nohy. Není to moc o centimetrech, je to dynamický brankář s rychlým rozhodováním a čtením hry. Má také výbornou brankářskou hlavu.“

Sáhli jste si na dno sil?

„Proti soupeři, jako je Fiorentina, je náročné, i když jste v deseti plus s brankářem. Fiorentina je herně lepší tým, o to víc musíte běhat bez míče. Umocněné vyloučením našeho hráče byla náročnost ještě vyšší. Uvidíme, jak budeme vypadat v neděli na Slovácku.“

Byl zákrok Cadua na červenou, na což upozornil sudího VAR?

„Já to ještě pořádně neviděl. Kluci od nás, co mají techniku na lavičce, říkali, že se to dá takhle posoudit, buďme objektivní. Musíme to respektovat.“

Co ve vás zanechá účast ve čtvrtfinále Konferenční ligy?

„Byla to hezká jízda, musím mužstvu poděkovat, složit mu kompliment za celoroční jízdu, co skončila až 18. dubna. Odešli jsme se vztyčenou hlavou a nemáme se za co stydět.“

Na jaký moment budete vzpomínat?

„To je dobrá otázka, zamyslím se. Asi se mi vybaví gejzír radosti po penaltách se Servette, hezká vzpomínka je také na domácí zápas s Fiorentinou, kdy jsme pomohli českému fotbalu získaným bodem k účasti v Lize mistrů. Emoce tam byly i z jiné stránky - v kvalifikaci proti Dritě jsme měli na kahánku, nechytili jsme se dobře, převažují kladné věci, o kterých jsem mluvil.“