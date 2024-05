Fiorentina si znovu zahraje finále Konferenční ligy, vyřadila Bruggy

Fiorentina se ve finále 29. května v Aténách utká s vítězem dvojzápasu mezi Olympiakosem Pireus a Aston Villou. Řecký celek nastoupí do čtvrteční domácí odvety s náskokem 4:2.

Lídr belgické ligy vstoupil do utkání aktivněji a ve 20. minutě ho poslal do vedení kapitán Vanaken, se šesti zásahy v soutěži nejlepší střelec týmu. Jeho střílený centr nabíhající De Cuyper nakonec ani netečoval a míč přesto zapadl do sítě.

Fiorentina postupně převzala otěže zápasu, nedařilo se jí ale převahu zúročit. Krátce po inkasovaném gólu šel sám na bránu González, Mignolet ho ale vychytal. Ještě blíž vyrovnání byl v 35. minutě Kouamé, jehož halfvolej se od břevna odrazil na čáru a zpět do hry.

„Fialky“ měly smůlu i čtvrthodinu před koncem, kdy nejprve napálil břevno z přímého kopu Biraghi a vzápětí trefil tyč znovu Kouamé, tentokrát hlavičkou. Domácí přesto tlak neustáli. V 82. minutě Mechele ve vápně zasáhl vysokou nohou do hlavy Nzolu a nařízený pokutový kop proměnil Beltrán, ačkoliv Mignolet vystihl směr střely.

Šanci poslat utkání do prodloužení měl v závěru nastavení Vanaken, brankář Terracciano ale jeho střelu k tyči skvělým zákrokem vytáhl. Bruggy se tak nedočkaly třetí finálové účasti v evropských pohárech, naposledy si zahrály o trofej v Poháru mistrů evropských zemí v sezoně 1977/78. Fiorentina bude usilovat o druhý triumf v soutěžích UEFA, v roce 1961 ovládla Pohár vítězů pohárů.