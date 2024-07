Baník je blíž výjezdu do Arménie. Urartu zvítězilo v Estonsku 2:1

Fotbalisté Baníku Ostrava mají ve 2. předkole Konferenční ligy podle očekávání blíže k souboji s Urartu. Arménský tým v prvním duelu úvodního předkola proti Kalevu potvrdil roli favorita a v Tallinnu po obratu díky dvěma brankám Edgara Movsesjana zvítězil 2:1. K postupu a duelu s Baníkem by Urartu za týden v domácí odvetě stačila i remíza.

Čtvrtý tým uplynulého ročníku arménské ligy v Tallinnu dominoval, držel míč 70 procent času a na střely zvítězil 22:6. Do vedení se ale dostal třetí celek minulé sezony estonské nejvyšší soutěže, v 11. minutě se po standardce prosadil obránce Teevali. Ve 28. minutě ale střelou nadvakrát srovnal Movsesjan a v 77. minutě pětadvacetiletý ofenzivní hráč dokonal obrat.

Baník s vítězem duelu Kalev - Urartu začne 2. předkolo za 14 dní doma, odvetu odehraje o týden později venku. Ostravané se v evropských pohárech představí po 14 letech. Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři soupeře.

Výsledky úvodních utkání 1. předkola fotbalové Konferenční ligy

Šiauliai (Lit.) - Levadia Tallinn 0:2 (0:2), Malisheva (Kos.) - Budučnost Podgorica 1:0 (0:0), Aktobe (Kaz.) - FK Sarajevo 0:1 (0:0), Liepaja (Lot.) - Víkingur (Faer. ostr.) 1:1 (0:1), Magpies (Gib.) - Derry (Ir.) 2:0 (0:0), Bravo (Slovin.) - Nomads FC (Wal.) 0:1 (0:0), Noah (Arm) - Škendija Tetovo (Sev. Mak.) 2:0 (0:0), Kalev Tallinn (Est.) - Urartu (Arm.) 1:2 (1:1), Escaldes (And.) - Dudelange (Luc.) 0:1 (0:1), Floriana (Malta) - Tre Penne (San Mar.) 3:1 (0:0), Kutaisi (Gruz.) - Tirana 1:1 (1:0), Strassen (Luc.) - Kuopio (Fin.) 0:0, Vaasa (Fin.) - Žalgiris (Lit.) 1:2 (0:1), Caernarfon (Wal.) - Crusaders (Sev. Ir.) 2:0 (2:0), Torpedo Žodino (Běl.) - Milsami (Mold.) 2:4 (1:2),

19:30 Caernarfon (Wal.) - Crusaders (Sev. Ir.),

20:00 Bala Town (Wal.) - Paide (Est.), Partizani (Alb.) - Marsa (Mal.),

20:30 Tikves (Mak.) - Breidablik (Isl.),

20:45 La Fiorita (San Mar.) - Isloč (Běl.), Shelbourne (Ir.) - St. Joseph's (Gib.), Mornar (Č. H.) - Dinamo Tbilisi,

21:00 Torpedo (Běl.) - Milsami (Mold.), Valur (Isl.) - Vllaznia (Alb.), Stjarnan (Isl.) - Linfield (Sev. Ir.).

Ružomberok pod vedením Smetany zdolal Tobol

Obránce Šimon Gabriel pomohl fotbalistům Ružomberku gólem k nečekaně vysokému vítězství 5:2 nad Tobolem Kostanaj v úvodním utkání 1. předkola Evropské ligy. V dresu vítěze Slovenského poháru se z úspěšného vstupu do kvalifikace radovali i další dva čeští hráči bek Daniel Köstl s útočníkem Janem Hladíkem a trenér Ondřej Smetana. Odveta je na programu za týden.

Ružomberok vstupoval do souboje s vítězem Kazašského poháru v roli mírného outsidera, papírové předpoklady ale postavil na hlavu. Hosté sice vedli, ale hned vzápětí v 11. minutě srovnal po spolupráci dvou Čechů a rohovém kopu Hladíka hlavičkou Gabriel. Třiadvacetiletý obránce se dočkal první soutěžní branky za Ružomberok po loňském přestupu z Plzně.

Hladík hrál povedený zápas a ve 40. minutě asistoval i u branky na 2:1. Čtvrtý gól Smetanových svěřenců pak po změně stran zaznamenal další někdejší hráč české ligy Madleňák, jenž působil v Baníku Ostrava a Českých Budějovicích.

Výsledky úvodních utkání 1. předkola fotbalové Evropské ligy

Elfsborg (Švéd.) - Pafos (Kypr) 3:0 (1:0), Paksi (Maď.) - Hunedoara (Rum.) 0:4 (0:2), Šeriff Tiraspol (Mold.) - Zira (Ázerb.) 0:1 (0:0), Ružomberok - Tobol Kostanaj (Kaz.) 5:2 (3:2),

20:00 Botev Plovdiv - Maribor, Wisla Krakov - Llapi (Kos.).