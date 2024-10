Sekretář Boleslavi o cestě do Arménie: Nemáme agentury, domácí pomohli

PŘÍMO Z JEREVANU | Být součástí rodiny evropských pohárů? Samotná organizace je někdy velká věda. Fotbalisté Mladé Boleslavi navíc necestovali kolem komína, ale vydali se do Arménie, kde změří síly s FC Noah v Jerevanu. Jak vypadá logistika takového výjezdu? Na to pro deník Sport a web iSport.cz odpovídal generální sekretář FKMB Marek Křovák.

Že například doprava přímo v arménské metropoli nebude medové pohlazení, se ukázalo hned po příletu. V Jerevanu byla taková dopravní zácpa, že týmovému autobusu Středočechů musel cestu „prorážet“ blikající policejní vůz.

Jak náročné bylo zařídit vše potřebné pro cestu do Arménie?

„Využíváme toho, že UEFA dělá před každou fází mítinky Konferenční ligy. Je to užitečné, protože tam potkáte všechny kluby. Jsme menší klub a nemáme agentury na to, aby nám cestu zařídily. Noah nám pomohl s kontakty, doporučil nám hotely, zprostředkoval nám dopravní společnosti. Máme dlouhodobého partnera, co se týče letecké přepravy. Destinace zní exoticky, ale když se podívám na posledních čtrnáct dní, nebylo to nějak extra komplikované zorganizovat. Druhá věc je, jak bude vše klapat na místě. Už jsme byli v Bulharsku, nechci to paušalizovat, ale představa o tom, jestli je potřeba něco dodat včas nebo v jaké kvalitě, je jinde. Na hodnocení bude čas, až přiletíme zpátky. Nebylo to ale tak složité, protože jsme byli propojeni s místním klubem.“

Do Arménie se ale nelétá každý den. Měly přípravy určitá specifika?

„S Arménií máme bezvízový styk. Museli jsme žádat o víza akorát u hráčů, kteří jsou ze třetích zemí, což musí udělat nějaká zvací organizace z Arménie. Musel jsem tedy požádat arménský klub, který zažádal o víza. V praxi to znamenalo vyplnit určitý papír.“

Co takhle e-simkarty, roaming mimo EU apod.?

„Pojištění je mimo Evropu, takže je za trochu jiných podmínek. Jinak jde o standardní procesy, někdy možná trochu zdlouhavější, ale celkem to šlo.“

Asi těžko někdo z klubu cestoval do Arménie na obhlídku stadionu. Měli jste veškeré informace, co se týče zázemí?

„V rámci semináře, který se konal v Nyonu před startem hlavní fáze, jsme se o tom bavili. Noah má na této pozici šikovnou holku, která nám předala spoustu informací a se vším pomohla.“

Lze nějak to zařizování porovnat s cestami do Litvy či Maďarska? Bulharsko jste už trochu nakousl.

„Opakuje se nám model z Litvy, kde jsme hráli taky na národním stadionu. Arméni avizovali problémy s trávníkem, posílali fotky. Ukazoval jsem je našemu trávníkáři, který tam nic nestandardního neviděl. Uvidíme po tréninku. Náš sportovní manažer Jakub Dovalil tam v minulosti byl s mládežnickou reprezentací, zná prostředí, takže je to výhoda. Nic nestandardního nehlásil. Myslím, že v porovnání s Lovečí, kde jsme hráli proti Beer Ševě, to bude lepší.“

Řešila se nějak zásadně otázka bezpečnosti?

„Ano. Zápas je zařazen do jakési první (nejnižší) kategorie rizikových, takže bude přítomen bezpečnostní delegát z Kazachstánu. Pikantní detail je, že naše klubové firewally blokují nejen ruské adresy, ale i kazachstánské. Takže byl problém k nám doručit mail. Našich fanoušků jede pár, jsou nekonfliktní, což je výhoda. Až na místě se dozvím, jaké jsou důvody. Když jsme hráli s Beer Ševou, bezpečnostní riziko jsem chápal. Teď ne, protože nemáme poznatky, že by měl být nějaký problém.“