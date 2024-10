Kouč Boleslavi: Vydra prokázal odvahu, další ztráta mě bolí. Chybí drobnosti

Na tiskovou konferenci po zápase Konferenční ligy s Luganem (0:1) se mu nešlo zlehka. Kouč Mladé Boleslavi Andreas Brännström čelí sedmizápasové šňůře bez výhry. Alespoň o remízu Středočechy nechtěně oloupil Patrik Vydra, který nedal opakovanou penaltu. „Kdybychom ji proměnili, vlije nám to do žil novou energii. To se nestalo,“ litoval švédský trenér.

Alespoň bod byl proklatě blízko. Jak moc tato prohra mrzí?

„Někdy je fotbal zábavnější, než tomu bylo tentokrát. Jedná se o krutou ztrátu. Čelili jsme technicky velmi nadanému týmu. Škoda, že jsme neskórovali. Je těžké opouštět hřiště po takovém zápase. Chybí nám malé věci, abychom hru posunuli dál.“

Klíčovým momentem byly bezpochyby dvě neproměněné penalty Patrika Vydry. Můžete popsat tu situaci z vašeho pohledu?

„Ty penalty přišly zrovna ve chvíli, kdy jsme měli hru pod kontrolou. Je těžké potom pokračovat dál. Kdybychom ji proměnili, vlije nám to do žil novou energii. To se nestalo. Chybí nám prostě drobnosti, aby do sebe věci zapadaly.“

Bude nadále Vydra určen jako střelec pokutových kopů?

„Musím říct, že jsem o tom ještě nepřemýšlel. Každopádně ukázal odvahu. Ono je poměrně jednoduché postavit se k penaltě za stavu 3:0 a vylepšit si statistiky. V zápase tohoto typu se penalta nezahrává snadno. Řekl bych, že se Patrikovi rozhodně nebude usínat dobře. Pro jeho další kariéru je to určitě podstatný moment.“

Když Vydra tu první penaltu nedal, došlo na komunikaci s lavičkou, že by tu opakovanou kopal někdo jiný?

„Nejsem si úplně jistý, ale hráč, který kopal tu první penaltu, by měl kopat i tu druhou. Musím si to nastudovat. V tomto okamžiku jsme to ale nechali na hráčích.“

Po dvou zápasech zůstává Mladá Boleslav bez bodu. Jaké jsou postupové vyhlídky?

„Bude to těžké. Je potřeba uznat, že v Jerevanu proti Noahu ten výkon zdaleka nebyl ideální. Tentokrát se to k spokojenosti relativně blížilo. Je jasné, že momentálně po týmu nemůžu chtít o moc víc, než co proti Luganu předvedl. Zase bych opakoval ty drobné nuance, které rozhodují mezi úspěchem a neúspěchem.“

Sedm zápasů bez výhry v řadě. Jak moc je to znát na morálce týmu? Lze hovořit o krizi?

„Samozřejmě mě to bolí. A není to tak jen u mě. Bolí to nás všechny v týmu. Tohle období není jednoduché, ale věřím, že to zvládneme. Držíme totiž při sobě.“