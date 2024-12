Molde - Mladá Boleslav v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Fotbalisté Mladé Boleslavi bojují o postup do jarní fáze Konferenční ligy • ČTK / Pancer Václav

Fotbalisté Mladé Boleslavi se jedou do Norska porvat o postup do jarní fáze Konferenční ligy. Poslední dva duely v soutěži dokázali vyhrát a dostali se do postupového pásma, ale jistotu ještě nemají. V cestě nyní stojí Molde, kterému se momentálně nedaří. Utkání začíná na Aker Stadionu ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat utkání Molde - Mladá Boleslav živě?