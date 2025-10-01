Ujfaluši cestuje se Sigmou na Fiorentinu: Sportovní manažer mě neláká. Co Hyský?
Zápas Slavie na Interu (0:3) neviděl, protože byl ve vlaku směr Haná. Ale ve čtvrtek si Tomáš Ujfaluši vše vynahradí – a rovnou dvojnásob. Jeho milovaná Sigma se představí na půdě Fiorentiny, čili dva své bývalé kluby uvidí někdejší skvělý reprezentační obránce v akci na vlastní oči proti sobě. „Fandit budu Sigmě, kde jsem fotbalově vyrůstal,“ řekl Ujfaluši na brněnském letišti ve středu ráno před odletem do Itálie.
Co říkáte na celkovou transformaci Sigmy?
„Mělo by se to hodnotit až po sezoně. Nový majitel bude chtít posunout Sigmu zpátky na pohárové příčky, což je pro všechny fanoušky velice pozitivní, ale počkejme si.“
Vám by se role sportovního manažera nelíbila?
(smích) „Já jsem velice spokojený s prací, kterou momentálně vykonávám. Takže mě to neláká.“
Pracujete pro agenturu IFM-M, změnilo se něco s přílivem nových majitelů i pro vás?
„Složitější to asi není, akorát se ve fotbale točí podstatně větší peníze. Uvidíme, který další byznysmen se zapojí do dalšího klubu. Doufám, že to bude mít pozitivní vliv na celkový projev české ligy. Abychom se dostávali pravidelně do pohárů a byli tam kompetitivní.“
Nemohou lukrativní podmínky zabrzdit motivaci hráčů, když třeba v pětadvaceti vydělávají peníze, na které si vaše generace mohla sáhnout jen v top soutěžích?
„Je pravda, že za nás to bývalo trošku jiné... Hrávali jsme ligu od osmnácti roků, ale zase tam nebyli zahraniční hráči. Teď se podíváte na kádry ligistů a jsou tam cizinci, takže odchovanci to mají kolikrát velice těžké se prosadit. Uvidíme, kdo dostane šanci i v Sigmě.“
A kde dostane šanci Martin Hyský, trenér Karviné, který patří do vaší agentury?
„Tuhle otázku jsem nečekal! O ničem nevím.“ (smích)
Nostalgie? Už je to spousta roků
Jak Sigmu posune podzim v Konferenční lize?
„Bude hrát podstatně více zápasů, takže doufám, že to posune i fanoušky. Na domácích zápasech i na výjezdech. Je to něco nového. I týmy, které hrají Evropu standardně – Sparta, Slavia, Plzeň – zažívají na vlastní kůži, že je to něco úplně jiného. Člověk nemá tolik prostoru na tréninky, soustředíte se spíš na zápasový rytmus. Takže je potřeba, aby kluci byli připravení. Určitě bude dostávat šanci více hráčů, než když se hraje jen ligový režim neděle-neděle.“
Co mentální hledisko? Ve čtvrtek se hraje na Fiorentině a v neděli na prázdném stadionu s Jabloncem...
„Myslím, že tohle nebude problém. Kluci si budou všechny zápasy v Konferenční lize užívat, ale nevěřím tomu, že když pak nastoupí proti ligovému týmu, tak to podcení.“
Los vás musel potěšit, že?
„Samozřejmě, protože jsem si říkal, že bych se tam mohl zase podívat. A podívat se na to, jak Sigma bude bojovat s mým ex-mančaftem. Jsem rád, že se toho mohu účastnit. Kluky čeká zkušený soupeř, který momentálně nemá dobrou formu. Spravuje se tam fanouškovská tribuna Curva Fiesole, takže sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Ještě jsem nebyl na zápase, kde by chyběli. Ale je jasné, že hráči se budou chtít odvděčit lidem za výsledky v lize. Na druhou stranu minulý rok v lize taky Fiorentina nezačala moc dobře a pohárem vždycky proplouvala. To samé předloni. Budou chtít fanouškům udělat radost, protože poslední zápasy jim nevyšly. Dá se toho využit.“
Bez zraněného Daniela Vašulína jak?
„Radit nebudu, trenéři se na to určitě připraví. Viděli spoustu zápasů, znají jejich formu. Standardně je třeba dobře bránit, ale myslím, že Sigma by mohla dát gól.“
Dýchne na vás nostalgie?
„Asi ne, už je to spousta roků. Jezdím tam celkem pravidelně, každý rok na jeden až dva zápasy. Otázkou je, jak to u mě v hlavě bude probíhat, až tam vyběhne Sigma. To se teprve uvidí.“
Pořád jste přece pro fanoušky Fiorentiny Grande Ufo.
„No, vzhledem k tomu, že má image se docela změnila, už mě nepoznávají jako dřív...“ (smích)
A vy v klubu poznáváte ještě někoho?
„Jsou tam kustodi, kteří tam byli už za mě, a dalších pár lidí. Vždycky když mám možnost tam jet, se všemi se ve VIP potkávám. Vzpomínky mám jen ty nejlepší, protože když jsem začal hrát fotbal, vždy mým snem bylo zkusit italský fotbal. Jako obránce jsem chtěl proniknout do jejich taktiky, což se mi splnilo. Fiorentina byla jedna z mých oblíbených štací.“
Remízka by byla dobrá
Která místa ve městě tedy doporučíte fanouškům?
„Kaváren a barů je tam hodně... (smích) Ale i vynikající restaurace. V jakékoli trattorii si dáte fantastické jídlo a víno. Byl jsem tam asi před dvěma měsíci, mám to tam prochozené nazpaměť. Možná půjdu navštívit svého kamaráda, jinak se budu držet Sigmy.“
Stadion je hodně retro?
„Je, ale mně se tam hrálo výborně. Hráli jsme dobrý fotbal, fanoušci nás pozitivně podporovali. Jsou sice docela nároční, ale my jim přinášeli radost. Mají fantastické tréninkové centrum, možná jedno z nejlepších v Evropě. Co přišel nový prezident klubu, šla Fiorentina hodně nahoru. Nakupuje hráče, zatímco za nás pan prezident Della Valle nechtěl moc investovat.“
Jak duel tipujete?
„Remízka 1:1 by byla dobrým výsledkem.“
A jak vidíte další konfrontace Hanáků v Konferenční lize?
„To je těžké tipovat, kluci se s tím budou potřebovat sžít. Čeká je větší tempo, každý další zápas nám napoví víc.“
Ani v lize před derby nevidíte favorita na mistra?
„Bude to vyrovnané. Líbí se mi i Jablonec, který hraje druhým rokem výborný fotbal. Věřím, že mezi trojku se vrátí zpátky i Plzeň, která řeší trenéra. V české lize některé zápasy fantastické, ale i zápasy průměrné. Bylo to za nás a je to i teď. Gró je v tom, abychom sbírali body do evropského koeficientu a tam byli konkurenceschopní.“