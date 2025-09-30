Dotazy fanoušků: strop Zlína, kam s Minářem, Chramosta do repre? Novým Zorvanem je…

Předplatné

Turbulentní ligové dění na trenérských pozicích, místech sportovních ředitelů, ale i majitelských struktur roztočilo nebývale zajímavý kolotoč. Jak by se mohl dotknout Karviné, Slovácka či Pardubic? To vše zajímalo fanoušku pořadu Liga naruby ZOOM, ve kterém redaktoři Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík odpovídali právě na témata zaslaná diváky. Řeč samozřejmě padla i na finanční sílu Sigmu, jméno Luboše Kozla či neuvěřitelnou jízdu zlínského nováčka. „Michal Cupák je pro mě Filipem Zorvanem této sezony,“ říká Černík.

Co v díle zazní:

-       Kam by mohl zamířit Ladislav Minář?

-       Bude Giannis-Fivos Botos pro Pardubice „gamechanger“?

-       Má jablonecký Jan Chramosta reprezentační formu?

-       Může se v Teplicích měnit trenér?

-       Proč je Zlín tak úspěšný a může vydržet nahoře celou sezonu?

Celý dil sledujte na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

