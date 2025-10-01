Priske před Shamrockem: Loni jsme měli problémy. Haraslín zpět v týmu, derby teď neřeším
Do ligové fáze Konferenční ligy vstoupí fotbalisté Sparty s jednou velkou posilou. Do plného tréninku už se vrátil kapitán týmu Lukáš Haraslín a trenér Brian Priske prozradil, že se na soupisce objeví: „Je na tom dobře, trénoval už několik posledních dní a zítra bude součástí týmu,“ poodhalil karty před utkáním s irským soupeřem. Nedělní derby proti Slavii podle svých slov zatím příliš neřeší a soustředí se pouze na úspěšný vstup do pohárů.
Jak hodnotíte Shamrock? Aktuálně mají deset zápasů bez prohry, co očekáváte?
„Je to silný tým, v dobré formě a vyhrává hodně zápasů. V minulé sezoně se jim dařilo v Evropě a pravděpodobně se brzy stanou mistry v Irsku. Dvakrát jsme se s nimi potkali v minulé sezoně, oba zápasy jsme dokázali vyhrát, ale bylo to vždycky náročné. Máme k nim velký respekt, protože ukázali, že dobře zvládají i náročné evropské zápasy.“
Vycházeli jste při přípravě právě i z loňských vzájemných střetů?
„Ano. Viděli jsme zápasy z této sezony a koukali jsme právě i na utkání z minulého ročníku. Je to běžný postup, když se potkáte se stejným soupeřem v takhle krátkém časovém sledu. Velká část týmu je stejná jako před rokem, hrajou se stejnou formací, takže tyhle zápasy jsou pro nás určitě relevantní. Jsou fyzicky silní, chtějí hrát po zemi s velkým množstvím krátkých přihrávek a bude to pro nás určitě náročná výzva. Pokud se podíváte na loňské zápasy, tak uvidíte hodně momentů, kdy jsme měli problémy.“
Které hráče soupeře považujete za největší nebezpečí a dostal by se některý z nich do týmu Sparty?
„To je těžká otázka. Nechci mluvit o konkrétních hráčích, ale hlavně v ofenzivě mají velmi dobré hráče, stejně tak několik záložníků a celkově jde o výborný tým. Mají dobrého trenéra, který je v klubu už delší dobu, dokázal vytvořit mistrovský tým a i v Evropě se jim v minulé sezoně dařilo. Těžko říct, jak by se jim vedlo v české lize, ale určitě mají evropskou kvalitu, jinak by neměli tak dobré výsledky.“
Přemýšlel jste o tom, jaký je váš osobní cíl pro Konferenční ligu? Kam až byste chtěl dojít?
„Rád sním a je skvělé mít sny a ambice. Zároveň jsem ale realista a snažím se žít v přítomnosti, což říkám i hráčům: Ve Spartě máte vždycky vysoké ambice, ale proto musíte pořád pracovat a každý den je důležitý. Soustředím se tak jenom na současnost. Evropské soutěže nejsou nikdy snadné a přesně tak to bude i zítra. Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát.“
Haraslín je zpět, co ostatní?
Na tréninku už se objevil kapitán Lukáš Haraslín, jak je na tom?
„Je na tom dobře, trénoval už několik posledních dní a zítra bude součástí týmu.“
Naopak chyběli Elias Cobbaut, Magnus Kofod Andersen, Dominik Hollý a mimo se připravoval Angelo Preciado. Jaký je jejich stav?
„Magnus se zotavuje a je složité odhadovat jeho návrat. Stále rehabilituje, postupně se zlepšuje, ale zatím nedokážu určit, kdy se objeví na hřišti. Elias by se měl vrátit po reprezentační přestávce. Nějaké problémy měl v tomto týdnu i Hollas a Angelo také není stoprocentní od utkání s Plzní. Máme ale široký kádr, takže jsme připravení.“
Hned v neděli vás čeká derby, ovlivní to nějak sestavu proti Shamrocku?
„Zápas se Shamrockem je pro nás právě teď tím nejdůležitějším. Je pro nás klíčové vstoupit do Evropy výhrou a třemi body. V ligové fázi Konferenční ligy nás čeká jenom šest zápasů, takže se počítá každý bod.“
John Mercado vstřelil v posledních dvou zápasech dva góly. Vidíte jeho budoucnost spíš vepředu na desítce, nebo níž na pozici wingbeka, kde už také nastupoval?
„Jeho budoucnost vidím ve Spartě. Jestli hraje wingbeka, desítku, nebo cokoli jiného, není tak důležité. Nejdůležitější je, že hraje dobře, ať ho postavím kamkoli. Má různé kvality a dokáže nám pomoct na více pozicích. Jsem spokojený s tím, jak se zatím posunul, protože přijít do této ligy není vůbec jednoduché, ale jednoznačně ukázal kvalitu, jakou jsme od něj očekávali a vím, že se může ještě zlepšovat.“