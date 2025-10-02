Předplatné

ONLINE: Fiorentina - Olomouc 1:0. Tlak domácích pokračuje, druhý gól kvůli ofsajdu neplatí

Abdoulaye Sylla z Olomouce během utkání proti Fiorentině
Abdoulaye Sylla z Olomouce během utkání proti FiorentiněZdroj: ČTK / AP / Marco Bucco
Ahmad Ghali proti Fiorentině dostane prostor v základu
Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Muhamed Tijani v dresu Sigmy Olomouc
Hráči Sigmy Olomouc se radují z gólu v utkání proti Bohemians
10
Fotbalisté Olomouce vstupují do hlavní fáze Konferenční ligy dost náročným soubojem. V Itálii startují od 21.00 proti Fiorentině, která v Serii A sice neprožívá nejlepší rozjezd sezony, i tak se ale dál řadí mezi favority evropské soutěže. Sigma si kvalitním výkonem proti slavnému soupeři potřebuje spravit chuť po ligových ztrátách i nečekaném vyřazení v poháru proti Novým Sadům. Jak si povede tým kouče Tomáše Janotky? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2Lech Poznań11004:13
3FC Lausanne11003:03
4Crystal Palace11002:03
5Vallecano11002:03
6Mainz11001:03
7Jagiellonia11001:03
7Noah11001:03
9KF Drita10101:11
10KuPS10101:11
11Varšava00000:00
11Raków00000:00
11Shelbourne00000:00
11Häcken00000:00
11Slovan Bratislava00000:00
11Štrasburk00000:00
11Sparta00000:00
11Universitatea Craiova00000:00
11Samsunspor00000:00
11Olomouc00000:00
11Fiorentina00000:00
11Aberdeen00000:00
11Šachtar00000:00
11AEK Larnaka00000:00
11AZ Alkmaar00000:00
11Shamrock00000:00
11Celje00000:00
11AEK Atény00000:00
29Omonia Nikósie10010:10
30Hamrun10010:10
31Rijeka10010:10
32Škendija10010:20
32Kyjev10010:20
34Rapid Vídeň10011:40
35Breidablik10010:30
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

