ONLINE: Fiorentina - Olomouc 1:0. Tlak domácích pokračuje, druhý gól kvůli ofsajdu neplatí
Fotbalisté Olomouce vstupují do hlavní fáze Konferenční ligy dost náročným soubojem. V Itálii startují od 21.00 proti Fiorentině, která v Serii A sice neprožívá nejlepší rozjezd sezony, i tak se ale dál řadí mezi favority evropské soutěže. Sigma si kvalitním výkonem proti slavnému soupeři potřebuje spravit chuť po ligových ztrátách i nečekaném vyřazení v poháru proti Novým Sadům. Jak si povede tým kouče Tomáše Janotky? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|5
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Varšava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Raków
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Shelbourne
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Häcken
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Slovan Bratislava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Štrasburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Sparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Universitatea Craiova
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Samsunspor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Fiorentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Aberdeen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Šachtar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
AEK Larnaka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
AZ Alkmaar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Shamrock
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Celje
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
AEK Atény
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off