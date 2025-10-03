Janotka po Fiorentině: Mikulenka není žádné hovado, mrzí mě Michez. Kdy bude Jásir?
PŘÍMO Z FLORENCIE | O výkonu Sigmy na půdě Fiorentiny asi nejvíce vypovídá fakt, že i takový bombarďák, kterým zkušený španělský brankář David de Gea bezpochyby je, v závěru za cenu žluté karty zdržoval a bránil výsledek. „Odcházíme se vztyčenou hlavou,“ hodnotil v Itálii olomoucký kouč Tomáš Janotka porážku 0:2 na úvod základní fáze Konferenční ligy.
Proč to nevyšlo lépe?
„Odehráli jsme velice dobrou partii, v rámci defenzivy jsme dokázali být aktivní a ve vysokém postavení napadat soupeře. Tím jsme je donutili k chybám a znervózněli. Je strašná škoda, že jsme některé zisky nedohráli, ale hned v zárodku jsme dokázali jejich výstavbu nabourávat. To bylo skvělé a důležité. Drželi jsme je na distanc od naší brány, domácí nejvíc hrozili z náběhové činnosti Piccoliho, který si velice dobře hrál s ofsajdovou linií. Několikrát mu byl ofsajd odmávaný, ale byl nejnebezpečnější hrozbou. Jsem strašně rád, jak jsme se tady prezentovali v kombinaci. Měli jsme několik možností ke vstřelení branky, nejblíže byl Tkáč, ale skvěle to chytil de Gea. Ghali si tam taky pohrál s obránci, bohužel nepropálil. Zakončení měl i Kostadinov, do toho nebezpečné standardky... Roh jsme snad neměli, ale přímých kopů z boku dost. Dostali jsme smolný gól po odrazech, ale pak už jsme do poslední sekundy neinkasovali a šli jsme si za vyrovnáním. To se sice nepovedlo, ale i po krásné střele na 0:2 odcházíme se vztyčenou hlavou.“
A s jakým dalším vědomím, co se týká šancí na případný postup dál?
„Určitě je naším cílem umístit se v prvních dvou třetinách tabulky, což by nám zajišťovalo minimálně odvetné jarní zápasy a play off. Myslím si, že nejreálnější je být v druhé třetině tabulky. Je samozřejmě jen na nás, kolik bodů si uhrajeme, ale tohle by bylo v rámci prezentace a dokázání si vlastních schopností dobrým odrazovým můstkem do následujících utkání, kde se opravdu bude lámat chleba. Tam bude důležité sbírat body, aby se nás Konferenční liga týkala i na jaře. V našich schopnostech to určitě je, věřím, že tuto perfektní zkušenost následně zúročíme.“
Nicméně nemáte bez Daniela Vašulína gólového útočníka...
„Je to náš nejpalčivější bod a post. Fakt platí, že jak hraje útočník, tak se daří týmu. Potřebujeme uhrávat více míčů a mít nebezpečnějšího hráče. Aktuálně je na tuhle pozici použitelný Mikulenka nebo Tijani. Musíme s nimi pracovat, dokud se ostatní uzdraví nebo nedotrénují. Počítali jsme s tím, že všichni tři útočníci nahoře – Mikulenka, Dolžnikov, Ghali – to budou mít strašně složité, protože domácí stopeři hrají hodně důrazně, dobře do těla, s vysokou mírou agresivity. Pro Mikyho nebylo jednoduché s nimi uhrávat souboje, není to žádné hovado... (úsměv) Pro něj bylo důležité, aby si balon hledal mezi řadami a hrál si s náběhovou činností, aby se dostal za záda obránců. Neměl to jednoduché, ale pral se s tím statečně. Určitě však potřebujeme, aby byl útočník víc cítit.“
Zapracování posily i zranění
Kdy bude k dispozici Jásir?
„Tento týden jsme mu připravili individuální kondiční program. Věřím, že po repre pauze by mohl být připravený aspoň na část zápasu. Je to samozřejmě zatím jen nástřel, ale věřím, že tři týdny mu výrazně pomohou.“
Je variantou, že by se rozehrál v béčku?
„Uvidíme. V hlavě to máme, ale někdy u tak zkušených hráčů je důležité, aby do ligy zvládli naskočit rovnou. Kdyby to byla druhá liga a ne MSFL, zvažovali bychom to určitě víc. Ale on je dost zkušený hráč na to, aby si s tím poradil.“
Jiří Sláma měl den před zápasem horečku, nechtěli jste ho spíš pošetřit na neděli?
„Je pravda, že Slámiče postihla nějaká virózka a zvýšená teplota, ale ve čtvrtek už byl stoprocentně připravený. Jsem rád, že zápas zvládl.“
Bohužel zdravotně ho nezvládl Simion Michez...
„Píchlo ho v lýtku, nevypadá to dobře. To mě mrzí, poslední zápasy odehrál ve velké formě. Spoléhali jsme na to, že posledních třicet minut bude větrat obranu, ale nedostal k tomu pořádnou příležitost.“
Zato Ahmad Ghali ano. S ním jste v defenzivě padali až do pětkové obrany a naopak po zisku hráli klasické rozestavení. Byl to taktický záměr?
„Fiorentina hrála v rozestavení 3-5-2, takže jsme chtěli vysunout tři útočníky, aby hned napadali tři stopery a vytvořili s Kostadinovem a Beranem pětičlenný štít. Halvbeky jsme chtěli řešit spadnutým Ghalim na jedné straně a na druhé Slámičem. Taktický záměr vyšel, organizace fungovala perfektně. Z tohoto pohledu jsem rád, že za tak krátkou dobu od posledního zápasu to z tréninku dokázali skvěle přenést do zápasu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off