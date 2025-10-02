Předplatné

KL: Šín byl u drtivé prohry Alkmaaru. Příští evropský soupeř Sparty padl v Arménii

Matěj Šín při prohře 0:4 odehrál za Alkmaar poslední půlhodinu
Matěj Šín při prohře 0:4 odehrál za Alkmaar poslední půlhodinuZdroj: Profimedia.cz
Konferenční liga
Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou kartu za tvrdý faul na Yana Etekiho. Porážku prožil i český obránce Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie podlehla doma Mohuči 0:1 gólem z penalty. Matěj Šín odehrál závěrečnou půlhodinu při debaklu Alkmaaru 0:4 na hřišti AEK Larnaka.

Noah, který se v základní fázi utká také s Olomoucí, rozhodl zápas už v šesté minutě, kdy se prosadil bosenský útočník Mulahusejnovič. Po půlhodině hry Jankovič „sestřelil“ Etekiho a byl okamžitě vyloučen. Za přímou červenou kartu ho jistě čeká i zastavení činnosti, takže bývalý chorvatský mládežnický reprezentant přijde o zápas se Spartou. Noah si v početní výhodě hlídal vítězství a soupeře nepustil do jediné větší šance.

Simič nechyběl v základní sestavě Omonie a dlouho pomáhal držet čisté konto. Za stavu 0:0 měl dokonce šanci, ale nezakončil. Chvíli na to jeho spoluhráč fauloval ve vápně a Amiri z penalty rozhodl.

Vzápětí byl zápas přerušen kvůli výtržnostem fanoušků a hráči museli ze hřiště. Po návratu Simič střídal a poslední desetiminutovku a nastavení jen sledoval, jak se jeho spoluhráči marně snaží odvrátit porážku.

Alkmaar hrál v podstatě celý zápas v Larnace v deseti, když už ve druhé minutě přišel o vyloučeného Penetruza hrubý faul na Rubia. Právě španělský útočník ve 25. minutě otevřel skóre a domácí nakonec slavili vysoké vítězství. Nic s tím neudělal ani český reprezentant Šín, který do hry přišel v 64. minutě.

Také Raków, který se v příštím kole utká se Sigmou Olomouc, hrál v přesile a využil to k vítězství 2:0 nad Universitateou Craiova. Rozhodli o tom střelci Pienko a Repka, který zužitkoval početní převahu po vyloučení Screciua v 53. minutě.

Hattrickem se blýskl chorvatský útočník Franko Kovačevič, jehož tři góly zajistily Celje výhru 3:1 nad AEK Atény. Kovačevič v posledních pěti zápasech nastřílel devět branek.

