Fiorentina - Olomouc 2:0. Oživený Beran, de Gea zdržoval, majitelé se fotili
PŘÍMO Z FLORENCIE | Není se za co stydět, ale zároveň z toho není ani bod. Takže podobně jako v srpnu na půdě švédského Malmö... Jen o gól „lepší“ prohra. Fotbalisté Olomouce sice herně na úvod základní fáze Konferenční ligy nepropadli, nicméně prohráli na půdě Fiorentiny 0:2. Příště doma hostí Raków.
Rodinka dvacetiletého gólmana Jana Koutného dorazila na tuze ošklivý Stadio Artemio Franchi nejdřív ze všech, a proto měla čas pozorně sledovat jeho rozcvičku. Talentovaná jednička Sigmy – a teď už i reprezentační jednadvacítky – začala za olomoucké áčko chytat teprve před rokem, pak pomohla vyhrát MOL Cup a teď nastupuje v Konferenční lize. Takové příběhy fotbal miluje! Podobně urostlý táta, jenž držel synovi palce i v Malmö, musí být na kluka pyšný.
Kousek nad Koutnými se mezitím italští žurnalisté náramně bavili. Ne nad špatnou formou Fiorentiny v úvodu sezony, ale nad penaltami AS Řím. Zatímco se Hanáci rozcvičovali, na obrazovkách umístěných na novinářských stolečcích se pouštěl zápas AS s Lille, kde Italové v závěru zahodili tři opakované penalty. Smíchu bylo víc než během první půle utkání se Sigmou.
Vše sledoval i nový majitel Pavel Hubáček. Miliardář přiletěl až před duelem soukromě po vlastní ose a usedl vedle Tomáše Ujfalušiho. Úsměvná situace nastala, když Hubáčka o fotku se stadionem v zádech a šálou kolem krku požádal pod ním sedící Josef Lébr, bývalý spoluvlastník Olomouce a dnes už „jen“ člen výboru spolku. I takové situace s sebou přinášejí evropské výjezdy. Stejně jako třeba přejmenování Davida Tkáče na Tykače a Jiřího Slámu na Zlámala od italských komentátorů...
Nejen Hubáček, ale i přes tři sta fanoušků z Moravy mohli být v úvodu s průběhem spokojení. Tým Tomáše Janotky se soupeře, jehož hodnota kádru je podle Transfermarktu patnáctinásobná, nezalekl. I díky Michalu Beranovi. Drobný záložník zachytával přihrávky domácích, sbíral odražené míče, chytře četl situace. Kooperace s Tihomirem Kostadinovem uprostřed pole mu svědčila víc než s veteránem Radimem Breitem, který protentokrát odpočíval na lavičce.
De Gea čaroval i zdržoval
A taky mu samozřejmě seděl charakter evropského zápasu, kdy se víc hraje fotbal, než běhá a soubojuje. Na pravé straně kmital Ahmad Ghali, jenž se v defenzivě zasouval do formace 5-4-1 na pozici pravého beka a v ofenzivě přepínal v rozestavení 4-2-3-1 na klasické křídlo. Nigerijec rychlostně obstál, motivace ukázat se na něm byla patrná. Aby ne, když hrál v bílém dresu teprve podruhé a v Chance Lize si odpykává čtyřzápasový trest.
Ani Ghali, ani Tkáč však slušné možnosti nevyužili. Mimo jiné i proto, že v brance Fiorentiny stál jistý David de Gea. Ano, onen zkušený Španěl s kariérou jako hrom, což platilo i pro Edina Džeka. Devětatřicetiletý Bosňan se postavil na hrot, a byť už to z jeho strany není pohybově úplně top, neprohrál snad jediný souboj a oběma nohama posílal pasy na útočného parťáka Roberta Piccoliho.
Když mu jeden takový adresoval ve 27. minutě Cher Ndour, hned z první šance favorit udeřil. Jinak pevný stoper Abdoulaye Sylla špatně vystoupil a Piccoli se proti Koutnému nemýlil. Holt kvalita. Přitom chvíli předtím už příznivci nespokojeně pískali. Čekali větší dominanci, nicméně Sigma vážně držela krok.
A to měla hrát po hodině přesilovku, neboť Nicolo Fagioli, v tu dobu už se žlutou kartou ve statistikách, před vlastní šestnáctkou brnknul o nohy unikajícího Štěpána Langera. Jasný faul ale němečtí rozhodčí přehlédli. O nervozitě Italů a naopak sympatickém výkonu Olomouce nejvíc svědčilo to, že de Gea obdržel žlutou kartu za zdržování.
Ndour pak přidal pojistku nádhernou ranou a bylo hotovo. Škoda, porážkou to v Toskánsku rozhodně skončit nemuselo. Za tři týdny na Andrově stadionu hostí Hanáci polský Raków. Teď je však pro Janotku a spol. absolutní prioritou nedělní domácí střet s Jabloncem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off