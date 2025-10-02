Předplatné

Fiorentina - Olomouc 2:0. Oživený Beran, de Gea zdržoval, majitelé se fotili

Abdoulaye Sylla z Olomouce během utkání proti Fiorentině
Abdoulaye Sylla z Olomouce během utkání proti FiorentiněZdroj: ČTK / AP / Marco Bucco
Radost hráčů Fiorentiny z gólu proti Sigmě
Filip Slavíček z Olomouce v souboji s Edinem Džekem z Fiorentiny
Ahmad Ghali v utkání na půdě Fiorentiny
Fanoušci Olomouce na výjezdu ve Florencii
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
11
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (1)

PŘÍMO Z FLORENCIE | Není se za co stydět, ale zároveň z toho není ani bod. Takže podobně jako v srpnu na půdě švédského Malmö... Jen o gól „lepší“ prohra. Fotbalisté Olomouce sice herně na úvod základní fáze Konferenční ligy nepropadli, nicméně prohráli na půdě Fiorentiny 0:2. Příště doma hostí Raków.

Rodinka dvacetiletého gólmana Jana Koutného dorazila na tuze ošklivý Stadio Artemio Franchi nejdřív ze všech, a proto měla čas pozorně sledovat jeho rozcvičku. Talentovaná jednička Sigmy – a teď už i reprezentační jednadvacítky – začala za olomoucké áčko chytat teprve před rokem, pak pomohla vyhrát MOL Cup a teď nastupuje v Konferenční lize. Takové příběhy fotbal miluje! Podobně urostlý táta, jenž držel synovi palce i v Malmö, musí být na kluka pyšný.

Kousek nad Koutnými se mezitím italští žurnalisté náramně bavili. Ne nad špatnou formou Fiorentiny v úvodu sezony, ale nad penaltami AS Řím. Zatímco se Hanáci rozcvičovali, na obrazovkách umístěných na novinářských stolečcích se pouštěl zápas AS s Lille, kde Italové v závěru zahodili tři opakované penalty. Smíchu bylo víc než během první půle utkání se Sigmou.

Vše sledoval i nový majitel Pavel Hubáček. Miliardář přiletěl až před duelem soukromě po vlastní ose a usedl vedle Tomáše Ujfalušiho. Úsměvná situace nastala, když Hubáčka o fotku se stadionem v zádech a šálou kolem krku požádal pod ním sedící Josef Lébr, bývalý spoluvlastník Olomouce a dnes už „jen“ člen výboru spolku. I takové situace s sebou přinášejí evropské výjezdy. Stejně jako třeba přejmenování Davida Tkáče na Tykače a Jiřího Slámu na Zlámala od italských komentátorů...

Nejen Hubáček, ale i přes tři sta fanoušků z Moravy mohli být v úvodu s průběhem spokojení. Tým Tomáše Janotky se soupeře, jehož hodnota kádru je podle Transfermarktu patnáctinásobná, nezalekl. I díky Michalu Beranovi. Drobný záložník zachytával přihrávky domácích, sbíral odražené míče, chytře četl situace. Kooperace s Tihomirem Kostadinovem uprostřed pole mu svědčila víc než s veteránem Radimem Breitem, který protentokrát odpočíval na lavičce.

De Gea čaroval i zdržoval

A taky mu samozřejmě seděl charakter evropského zápasu, kdy se víc hraje fotbal, než běhá a soubojuje. Na pravé straně kmital Ahmad Ghali, jenž se v defenzivě zasouval do formace 5-4-1 na pozici pravého beka a v ofenzivě přepínal v rozestavení 4-2-3-1 na klasické křídlo. Nigerijec rychlostně obstál, motivace ukázat se na něm byla patrná. Aby ne, když hrál v bílém dresu teprve podruhé a v Chance Lize si odpykává čtyřzápasový trest.

Ani Ghali, ani Tkáč však slušné možnosti nevyužili. Mimo jiné i proto, že v brance Fiorentiny stál jistý David de Gea. Ano, onen zkušený Španěl s kariérou jako hrom, což platilo i pro Edina Džeka. Devětatřicetiletý Bosňan se postavil na hrot, a byť už to z jeho strany není pohybově úplně top, neprohrál snad jediný souboj a oběma nohama posílal pasy na útočného parťáka Roberta Piccoliho.

Když mu jeden takový adresoval ve 27. minutě Cher Ndour, hned z první šance favorit udeřil. Jinak pevný stoper Abdoulaye Sylla špatně vystoupil a Piccoli se proti Koutnému nemýlil. Holt kvalita. Přitom chvíli předtím už příznivci nespokojeně pískali. Čekali větší dominanci, nicméně Sigma vážně držela krok.

A to měla hrát po hodině přesilovku, neboť Nicolo Fagioli, v tu dobu už se žlutou kartou ve statistikách, před vlastní šestnáctkou brnknul o nohy unikajícího Štěpána Langera. Jasný faul ale němečtí rozhodčí přehlédli. O nervozitě Italů a naopak sympatickém výkonu Olomouce nejvíc svědčilo to, že de Gea obdržel žlutou kartu za zdržování.

Ndour pak přidal pojistku nádhernou ranou a bylo hotovo. Škoda, porážkou to v Toskánsku rozhodně skončit nemuselo. Za tři týdny na Andrově stadionu hostí Hanáci polský Raków. Teď je však pro Janotku a spol. absolutní prioritou nedělní domácí střet s Jabloncem.

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Vallecano11002:03
8Raków11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
28Škendija10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů