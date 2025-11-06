Dokonalá náhrada za Klimenta. TOP střelec Vašulín táhne Sigmu, bude ho chtít Hyský?
Po nevýrazné sezoně v Plzni přichází klasický hrotový útočník do Olomouce a dostává se do životní formy. Druhý rok po sobě velmi podobný příběh. Jan Kliment si dokonalou střeleckou fazónou v minulé sezoně vysloužil i cenu pro krále ligových střelců a nebýt smolného zranění, možná by měl i životní kontrakt ve Slavii. Velmi podobný příběh teď při jeho absenci píše Daniel Vašulín. „Zvedá se každým zápasem, rve se za tým a góly jsou odměnou,“ oceňuje jeho přínos kouč Tomáš Janotka.
Z týmového hlediska to směrem dopředu žádná hitparáda není. Olomouc za čtrnáct kol nasázela stejný počet gólů a s průměrem jedné branky na zápas patří na ligové dno. Horší ofenzivu mají pouze čtyři celky, všechny okupují příčky od 10. místa dolů.
Sigma se však i přes nízkou produktivitu drží ve skupině o titul. Jedním zásadním faktorem je v tomto ohledu výborná obrana, na počet inkasovaných branek dokonce žádný tým v Chance ligy není lepší.
Druhým faktorem je pak Daniel Vašulín, který se postaral o polovinu olomouckých branek a hraje v životní formě. Po dvou trefách na půdě Mladé Boleslavi se dostal na metu sedmi zásahů, čímž vyrovnal své osobní ligové maximum. A to ještě nejsme ani v polovině soutěže.
Kopíruje formu Klimenta
„Střílí mu to, má formu a Olomouc se i díky němu drží nahoře. Úplně stejně to vycházelo Klimentovi,“ upozorňuje na podobnost s příběhem kanonýra minulé sezony expert Sportu David Kobylík, jenž za Sigmu odkopal přes sto ligových utkání.
Analogie s Klimentem však nekončí jen u stejného klubu. Vašulín totožně jako jeho o pět let starší kolega v minulém ročníku těží z neuvěřitelné přesnosti v zakončení. Na sedm gólů potřeboval jen deset střel na branku. Jeho šance pak mají v součtu hodnotu jen 3,81 očekávaných gólů.
Podle statistiků ze společnosti Wyscout jde tak o nejlépe zakončujícího hráče celé ligy s prakticky identickými čísly, jakými se před rokem mohl pyšnit právě Kliment.
I proto by Sigma možná měla zůstat v pozoru. Stejně jako vloni je její úspěch totiž (minimálně statisticky) z velké části závislý na jednom zabijákovi, který vysoce překonává očekávání.
„Sigma potřebuje na hrotu útočníka, který je schopný dávat góly, protože v závěsu nemá moc dalších střelců. Většina hráčů jsou dělníci a pak je tam pár těch, co dodají nadstavbu. To bývá právě útočník. Přesně tak to bylo vloni s Klimentem,“ upozorňuje Kobylík.
Vedle obrovské gólové potence pak Vašulín přidává i další nadstavbu, v podobě mnoha těžkých soubojů se stopery soupeře při zakládání útoků. Vašulín je aktuálně v lize první v počtu podstoupených soubojů v přepočtu na 90 minut (29,06) a pátý v množství vzdušných soubojů (9,91).
Stáhne si ho Plzeň v zimě?
Přesně z jednoho takového pramenil i první gól Jáchyma Šípa při nedělní výhře Sigmy v Boleslavi. „Máme opěrný bod, který se rve za tým a je pro nás strašně důležitý. Kromě kombinace se můžeme opřít také o silný hrot a rychlá křídla. Náš útok je tak poměrně pestrý a méně čitelný,“ libuje si Janotka.
Jeho slova pak podepisuje i ofenzivní spoluhráč Štěpán Langer: „Vášovi to tam padá a navíc udělá strašně moc práce pro tým. Udrží hodně těžkých balonu a spolupráce s ním je výborná.“
V Olomouci se tak možná budou muset strachovat, aby svůj klenot udrželi i do jarní části sezony. Mateřská Viktoria Plzeň si totiž 195 centimetrů vysokého habána může v případě nouze stáhnout zpět. „Tuhle možnost dohoda obsahuje, bude záležet na zdravotním stavu plzeňských hráčů. Je to oboustranné, my taky můžeme tenhle krok udělat,“ říkal v létě sportovní manažer Ladislav Minář.
Olomouc tak bude doufat, že Vašulínovi forma vydrží, a že na Hané zůstane co možná nejdéle. Jeho přínos by se totiž nahrazoval opravdu těžko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu