Předplatné

Dokonalá náhrada za Klimenta. TOP střelec Vašulín táhne Sigmu, bude ho chtít Hyský?

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Olomouc 1:4. Sigma se vrátila do skupiny o titul, dvakrát se prosadil Vašulín • Zdroj: isportTV
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Olomouc 1:4. Sigma se vrátila do skupiny o titul, dvakrát se prosadil Vašulín
Martin Králik brání Daniela Vašulína
Daniel Vašulín slaví gól do sítě Olomouce
Daniel Vašulín poslal Olomouc proti Baníku do vedení
Ondřej Zmrzlý ze Slavie v souboji o míč s olomouckým Danielem Vašulínem
Obránce Karviné Dávid Krčík (vlevo) se pokouší obrat o míč Daniela Vašulína z Olomouce
Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Olomoucký útočník Daniel Vašulín uhání za míčem proti Teplicím
15
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Po nevýrazné sezoně v Plzni přichází klasický hrotový útočník do Olomouce a dostává se do životní formy. Druhý rok po sobě velmi podobný příběh. Jan Kliment si dokonalou střeleckou fazónou v minulé sezoně vysloužil i cenu pro krále ligových střelců a nebýt smolného zranění, možná by měl i životní kontrakt ve Slavii. Velmi podobný příběh teď při jeho absenci píše Daniel Vašulín. „Zvedá se každým zápasem, rve se za tým a góly jsou odměnou,“ oceňuje jeho přínos kouč Tomáš Janotka.

Z týmového hlediska to směrem dopředu žádná hitparáda není. Olomouc za čtrnáct kol nasázela stejný počet gólů a s průměrem jedné branky na zápas patří na ligové dno. Horší ofenzivu mají pouze čtyři celky, všechny okupují příčky od 10. místa dolů.

Sigma se však i přes nízkou produktivitu drží ve skupině o titul. Jedním zásadním faktorem je v tomto ohledu výborná obrana, na počet inkasovaných branek dokonce žádný tým v Chance ligy není lepší.

Druhým faktorem je pak Daniel Vašulín, který se postaral o polovinu olomouckých branek a hraje v životní formě. Po dvou trefách na půdě Mladé Boleslavi se dostal na metu sedmi zásahů, čímž vyrovnal své osobní ligové maximum. A to ještě nejsme ani v polovině soutěže.

Kopíruje formu Klimenta

„Střílí mu to, má formu a Olomouc se i díky němu drží nahoře. Úplně stejně to vycházelo Klimentovi,“ upozorňuje na podobnost s příběhem kanonýra minulé sezony expert Sportu David Kobylík, jenž za Sigmu odkopal přes sto ligových utkání.

Analogie s Klimentem však nekončí jen u stejného klubu. Vašulín totožně jako jeho o pět let starší kolega v minulém ročníku těží z neuvěřitelné přesnosti v zakončení. Na sedm gólů potřeboval jen deset střel na branku. Jeho šance pak mají v součtu hodnotu jen 3,81 očekávaných gólů.

Podle statistiků ze společnosti Wyscout jde tak o nejlépe zakončujícího hráče celé ligy s prakticky identickými čísly, jakými se před rokem mohl pyšnit právě Kliment.

I proto by Sigma možná měla zůstat v pozoru. Stejně jako vloni je její úspěch totiž (minimálně statisticky) z velké části závislý na jednom zabijákovi, který vysoce překonává očekávání. 

„Sigma potřebuje na hrotu útočníka, který je schopný dávat góly, protože v závěsu nemá moc dalších střelců. Většina hráčů jsou dělníci a pak je tam pár těch, co dodají nadstavbu. To bývá právě útočník. Přesně tak to bylo vloni s Klimentem,“ upozorňuje Kobylík.

Vedle obrovské gólové potence pak Vašulín přidává i další nadstavbu, v podobě mnoha těžkých soubojů se stopery soupeře při zakládání útoků. Vašulín je aktuálně v lize první v počtu podstoupených soubojů v přepočtu na 90 minut (29,06) a pátý v množství vzdušných soubojů (9,91).

Stáhne si ho Plzeň v zimě?

Přesně z jednoho takového pramenil i první gól Jáchyma Šípa při nedělní výhře Sigmy v Boleslavi. „Máme opěrný bod, který se rve za tým a je pro nás strašně důležitý. Kromě kombinace se můžeme opřít také o silný hrot a rychlá křídla. Náš útok je tak poměrně pestrý a méně čitelný,“ libuje si Janotka.

Jeho slova pak podepisuje i ofenzivní spoluhráč Štěpán Langer: „Vášovi to tam padá a navíc udělá strašně moc práce pro tým. Udrží hodně těžkých balonu a spolupráce s ním je výborná.“

V Olomouci se tak možná budou muset strachovat, aby svůj klenot udrželi i do jarní části sezony. Mateřská Viktoria Plzeň si totiž 195 centimetrů vysokého habána může v případě nouze stáhnout zpět. „Tuhle možnost dohoda obsahuje, bude záležet na zdravotním stavu plzeňských hráčů. Je to oboustranné, my taky můžeme tenhle krok udělat,“ říkal v létě sportovní manažer Ladislav Minář.

Olomouc tak bude doufat, že Vašulínovi forma vydrží, a že na Hané zůstane co možná nejdéle. Jeho přínos by se totiž nahrazoval opravdu těžko.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů