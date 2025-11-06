Předplatné

ONLINE: Sparta - Raków. Pražané čelí polskému soupeři, vrátí se na vítěznou vlnu?

Vítězná euforie Jana Kuchty
Sparťanská radost po gólu proti Bohemians
Sparta se po výhře nad Bohemians vrací na první místo tabulky
John Mercado se raduje z gólu s Veljkem Birmančevičem
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
Trenér Sparty Brian Priske vystoupil na TK před utkáním Sparty s Rakówem Čenstochová
Ángelo Preciado dostává přednost v sestavě před Pavlem Kadeřábkem
Konferenční liga
Fotbalisty pražské Sparty čeká třetí duel v rámci ligové fáze Konferenční ligy. Na domácí půdě přivítají svěřenci dánského kouče Briana Priskeho polský tým Raków Čenstochová. Letenští se však trápí a z posledních pěti soutěžních utkání zvítězili pouze jednou. Jejich dnešní soupeř drží sérii tří vítězství, naposledy ztratil body, když remizoval 1:1 v Olomouci ve druhém kole ligové fáze Konferenční ligy. Vrátí se Sparta před domácími fanoušky na vítěznou vlnu? Utkání startuje v 18:45, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. 

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Lech Poznań21015:33
15Sparta21014:23
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Rijeka21011:13
20Škendija21011:23
21AZ Alkmaar21011:43
22Lincoln21012:63
23KF Drita20202:22
24Häcken20202:22
25KuPS20201:12
26Omonia Nikósie20111:21
27Shelbourne20110:11
28Olomouc20111:31
29Universitatea Craiova20111:31
30Breidablik20110:31
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

