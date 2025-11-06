Předplatné

ONLINE: Noah - Olomouc 1:2. Gólový úvod zápasu, Sylla vrátil Hanákům vedení

Gólová radost olomouckých fotbalistů
Gólová radost olomouckých fotbalistůZdroj: X/SK Sigma Olomouc
Gólová radost olomouckých fotbalistů
2
Fotogalerie
iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Sigmy Olomouc se v rámci třetího kola ligové fáze Konferenční ligy představují až v daleké Arménii, kde čelí úřadujícímu šampionovi tamní soutěže Noah FC. Sigma zatím zapsala domácí remízu s Rakówem 1:1 a porážku 0:2 na hřišti Fiorentiny. Její dnešní soupeř má bilanci jedné výhry a jedné remízy. Kdo se bude radovat v důležitém třetím duelu? Utkání startuje v 18:45, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4FC Lausanne22004:06
4Samsunspor22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
10Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Lech Poznań21015:33
15Sparta21014:23
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Rijeka21011:13
20Škendija21011:23
21AZ Alkmaar21011:43
22Lincoln21012:63
23KF Drita20202:22
24Häcken20202:22
25KuPS20201:12
26Omonia Nikósie20111:21
27Shelbourne20110:11
28Universitatea Craiova20111:31
28Olomouc20111:31
30Breidablik20110:31
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů