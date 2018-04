Ronaldo si gól snů nacvičil o den dřív!? Real poskytl světu jasný důkaz

Dal gól, který ohromil celý svět. Cristiano Ronaldo se fantastickou brankou proti Juventusu postaral o to, že se na první čtvrtfinálový zápas Ligy mistrů mezi italským gigantem a Realem Madrid (0:3) bude vzpomínat především díky jeho parádě. Ale že by to byla náhoda? Zapomeňte. Portugalský génius si totiž svůj geniální kousek vyzkoušel již na předzápasovém tréninku.

Běžela 64. minuta zápasu mezi Juventusem Turín a Realem Madrid, když Dani Carvajal poslal z pravé strany centr do šestnáctky. Míč směřoval Ronaldovi trochu za záda. Pro řadu fotbalistů obtížně řešitelný moment. Ne tak pro třiatřicetiletou megastar.

Portugalec vyšvihl parádní nůžky a svojí druhou brankou v zápase prakticky rozhodl o osudu utkání. "Pravděpodobně můj nejhezčí gól kariéry. Jak už řeklo mnoho lidí, nějakou dobu se o to snažím, ale samozřejmě záleží na okolnostech zápasu. Prostě mi v tu chvíli blesklo hlavou, že to zkusím. Musíte to pokaždé zkoušet. Dnes jsem to zkusil a vyšlo to."

VIDEO: Ronaldova paráda ze zápasu

No one hit goal like that 😍 @Cristiano is best No one beat Ronaldo 😆👇🏼 pic.twitter.com/NyoGnmqDrR — DJ 🎧 (@Sarcastic_Fan01) April 4, 2018

A že to Ronaldo opravdu zkoušel, potvrzuje i video z předzápasového tréninku Realu, kde se však jen zastřeloval a trefil z gymnastické pozice "pouze" brankovou konstrukci. Odvážný pokus si hvězda Realu střihla po odražené střele Marca Asensia.

Tu hlavní show však předvedl až v samotném utkání, kdy parádním pokusem překonal bezmocného Buffona. Za krásný gól mu tleskali i samotní fanoušci Juventusu.

"Hrál jsem tady. Znám fanoušky, vím, jací jsou. Byl to neskutečný gól a já před ním musím smeknout. Je to skvělá věc pro sport," nebyl překvapen reakcí příznivců domácích kouč Realu Zinedine Zidane.

VIDEO: Ronaldův pokus z tréninku před zápasem

Ronaldovy nůžky, které vystřihl ve výšce dvou metrů a třiceti centimetrů, vzbudily u některých fanoušků podezření, zda se nejednalo o hru vysokou nohou a tudíž o přestupek proti pravidlům. To však vyvrací český sudí Radek Příhoda.

"Někdo říká, že Ronaldo fauloval De Sciglia? Nesmysl, jeho hlava by byla u míče později než Ronaldova kopačka. Sudí, který by tohle zapískal, by poškodil hru," říká zkušený arbitr.

S humorem sobě vlastním okomentoval celou situaci Zlatan Ibrahimovic. "Pěkný gól, ale měl by to zkusit ze čtyřiceti metrů," připomněl legendární Švéd svoji podobnou trefu z listopadu roku 2012, kdy překonal Joea Harta.