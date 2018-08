Kadeřábek o losu: Po Schalke se mi ulevilo, přál bych si být na místě Plzně

Žádné společné sledování s týmem se nekonalo. Hráči Hoffenheimu měli dopolední trénink, a po něm mazali za rodinami. Pavel Kadeřábek tak koukal na los Ligy mistrů s manželkou a malou dcerou.

Bavilo to malou Emu?

„Moc ne, spíš lítala všude kolem, los moc nevnímala.“ (smích)

Jste spokojený, jak to dopadlo?

„Když jsme šli na řadu, byla tam i varianta s Realem a AS Řím, to bychom si asi všichni přáli víc.“



Takže být místo Viktorky?

„Jo, přesně tak. (smích) Ta to má ale strašně těžký, nejen postoupit, ale uhrát i třetí místo. Každopádně my šanci otevřenou máme, budeme se chtít porvat o postup s Lyonem a se Šachtarem. Budeme to mít taky těžký, ale myslím si, že určitě lehčí než Viktorka.“

A co Manchester City? Výzva? Motivace porazit jeden z nejlepších týmů planety?

„Určitě výzva, a velká. Já už proti trenéru Guardiolovi hrál, když byl v Bayernu. Jeho styl znám, je to ťukes a nepůjčuje soupeři balon, je to strašně nepříjemný proti takovému fotbalu hrát, ale i my máme ambiciózní tým a trenéra, takže s nimi budeme chtít zkusit něco uhrát. Je ale pravda, že jsme z prvního koše chytili jednoho z těch vůbec nejtěžších soupeřů, podle mě to je jeden z hlavních favoritů na výhru v celé soutěži.“

Měli jste v týmu rozepsanou nějakou tipovačku?

„Spíš jsme si to řekli jen mezi sebou s klukama, nic víc.“

A koho jste tipoval?

„Lokomotiv Moskva a Porto.“ (smích)

Tyhle kluby jsou u sebe, málem vám to vyšlo…

„No, jsem strašně rád, že jsme k nim nespadli. Ulevilo se mi, jakmile k nim vylosovali Schalke, pak bylo jasné, že tam jako další Němci nemůžeme spadnout. Super. Ale je pravda, že i tak jsme mohli mít z pohledu diváka možná o něco atraktivnější skupinu, než jsme dostali.“

Na druhou stranu, a už jste o tom mluvil, vaší ambicí může být hra o osmifinále, ne?

„Myslím si, že jo. Nechci vůbec do světa vyhlašovat, že určitě postoupíme, to fakt ne, ale když se na všechny soupeře podíváte, tak Manchester City, wow, těžký, ale pak jsme tam tři vyrovnané týmy, které se o postup můžou poprat. Je podle mě prostě reálné hrát o osmifinále.“

Řekli po losu

Lionel Messi, útočník Barcelony

„Můžeme slíbit, že tuhle sezonu uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom znovu vrátili tento pohár zpátky na Nou Camp.“

Vincent Kompany, kapitán Manchesteru City

„V minulé sezoně jsme mohli dosáhnout lepšího výsledku, ale narazili jsme na tým, který byl pro nás přirozeně těžkým soupeřem (Liverpool). Cítíme, že letos budeme lepší.“

Hans-Joachim Watzke, ředitel Borussie Dortmund

„Z losu jsem nešťastný, je to obtížná skupina. Atlético je top tým a čekají nás velké zápasy."

Lucien Favre, trenér Borussie Dortmund

„Narazíme na silné týmy v těžké skupině. Hlavně Atlético… Monaco zase porazilo Manchester City dva roky nazpátek a došlo do semifi nále. Bruggy mají skvělého týmového ducha. Na mistrovství světa belgický nároďák demonstroval, jak silný fotbal aktuálně mají. Ale my máme rádi výzvy.“

Harry Kane, útočník Tottenhamu

„Nemůžu se dočkat, až zase budeme hrát Ligu mistrů. Je čas vylepšit minulou sezonu.“

Benedikt Höwedes, obránce Lokomotivu Moskva

„Neuvěřitelný los! Skupina je vyrovnaná, všechny týmy mají stejnou šanci na postup. Mě osobně těší, že se můžu vrátit na Schalke, kde jsem působil sedmnáct let. Hrát proti tomuhle klubu bude hodně zvláštní. Ani si nedovedu představit, jaké pocity se mnou budou cloumat během zápasu.“

Hasan Salihamidžič, sportovní ředitel Bayernu Mnichov

„V Lize mistrů vám nikdy nenalosují lehké soupeře. Ale v této skupině je naším cílem postup z prvního místa před Benfikou, Ajaxem i AEK.“

Javier Zanetti, viceprezident Interu Milán

„Máme těžkou skupinu, ani jsme nečekali, že bude až takhle náročná. Musíme se připravit na každý zápas, jak nejlépe umíme. Barcelona není jenom Messi. Má spoustu dalších hráčů, kteří mohou svými schopnostmi změnit průběh zápasu. Ale právě jen tyhle zápasy vás posunou dál.“

Paulo Fonseca, trenér Šachtaru Doněck,

„Favoritem naší skupiny je Manchester City. Mají nejsilnější tým. My, Lyon a Hoffenheim jsme víceméně na stejné úrovni a můžeme bojovat o druhé místo.“

Julian Nagelsmann, trenér Hoffenheimu

„Manchester City je pro nás obrovskou výzvou. Doufali jsme, že dostaneme velký tým, tak jeden ve skupině máme.“

Los základních skupin Ligy mistrů 2018/19 Skupina A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Monako, Bruggy Skupina B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Milán Skupina C: Paris St. Germain, Neapol, Liverpool, CZ Bělehrad Skupina D: Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke, Galatasary Istanbul Skupina E: Bayern Mnichov, Benfica Lisabon, Ajax Amsterdam, AEK Atény Skupina F: Manchester City, Šachťar Doněck, Lyon, Hoffenheim Skupina G: Real Madrid, AS Řím, CSKA Moskva, Viktoria Plzeň Skupina H: Juventus Turín, Manchester United, Valencia, YB Bern

