Třípatrový fanshop Realu = továrna na peníze. Kolik stojí dres Ramose a spol.?

„Dál ani krok. Tady se točit nesmí,“ zahalasí, až sebou cuknu. Smůla. Poslat živé obrázky do Česka není možné. Videoreportáž pro čtenáře webu iSport.cz nebude. Přísně střežený fanshop Realu má svá pravidla. Zapnuté kamery do nich nepasují.

Jedním z přikázání je i loajalita všech zaměstnanců bez výjimky. S novináři nesmí prohodit ani slovo. Během směny, ani po směně.

Kameru strkám zpátky do tašky a do ruky beru telefon. Fotit se prý může. Jakmile nasmažím do telefonu pár fotek, nenápadně mrknu na „španělského Vémolu“, zda nemá nic proti. Uff. Je v klidu. S úlevou se rozhlížím okolo sebe. Slyším češtinu. Hodně češtiny. Po fanshopu se motají chlápci v plzeňských dresech. Uvažují, co koupit, aby odjížděli z Madridu s dárkem nebo památkou.

„Dresy jsou pěkně drahý, pánové,“ načež se ozve souhlasné zamručení. „Ale klukovi stejně koupím. Když tady už jsem...“

Chápu ho. S Plzní si zaletěl do Madridu dost možná naposledy. Jen dámy „klika s náhodou“ by v nejbližších letech zase dovolily, aby se Viktoria v Lize mistrů střetla s Realem.

Ceny jsou vážně vyšší, než je zvykem třeba v tuzemsku. Ale zase tu koupíte historický dohněda zbarvený kopačák, 3D puzzle San Bernabéu, stolní fotbálek – samozřejmě s hráči Realu a hromadu dalších upomínkových předmětů do klíčenek, různých přívěsků, dupaček, dudlíků, plen.

Kolik zaplatíte?

Dresy v různé výrobní kvalitě se pohybují v rozmezí 105 - 180 eur, tedy mezi 2170 – 4650 korunami. Pokud chcete na dres natisknout číslo, případně jméno, zaplatíte dalších osmnáct eur.

Šála vyjde na 23 eur, černý hrnek s logem Realu na 35 eur, antiperspirant 22 eur, sněhově bílý baťoh 40 eur, teenagerovský pytel na záda 18 eur. Jeden z nejlevnějších artiklů na trhu šel na dračku. Snad nebylo fanouška, jenž by si ho neodnášel v papírové tašce.

Ještě před čtyřmi lety byly ceny přitom o dost menší. Kupříkladu originální dres Cristiana Ronalda se prodával za 95 eur. Kde ty časy jsou…

Fanshop je jedna velká obří továrna na peníze.

Zisk z prodeje se úměrně dělí mezi klub a firmu Adidas. Ta před dvěma lety podepsala s madridskou fotbalovou chloubou exkluzivní desetiletou smlouvu, která nemá ve fotbalovém světě obdoby. V průběhu trvání kontraktu má Realu vynést miliardu liber (29,3 miliardy korun)! Markentigový potenciál „Los Blancos“ je jen těžko uchopitelný. Podle časopisu Forbes je tržní hodnota klubu 80 miliard korun, odhadem zasahuje 200 trhů světa…

Po půlhodině – strávit se dá ve třech patrech i více času – opouštím fanshop. Borec z MMA šel asi na svačinu, místo něj stojí u dveří jiný chlápek, na první pohled s mnohem přívětivějším výrazem.

Adios! Zase někdy.

A když půjde klika s náhodou ruku v ruce, tak na San Bernabéu zavítá znovu Plzeň.

