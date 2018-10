Plzeň na Realu? Vrba chystá zopakovat Španělsko, pět obránců a beton

„Teď měli nějaká klopýtnutí, ale to asi moc neznamená. Předpokládám, že jsou úplně v pohodě a že si budou chtít proti nám zastřílet,“ poznamenal upřímně záložník Milan Petržela.

Viktoria už jednou v této sezoně jako fackovací panák posloužila, když před třemi týdny padla 0:5 na hřišti AS Řím, a rozhodně to nemíní opakovat. Proto kouč Pavel Vrba zvažuje změnu rozestavení, místo obvyklého 4-2-3-1 by mohl přejít na hru se třemi stopery, které v defenzivní fázi doplňují na pět obránců oba krajní halvbeci.

Jde o variantu, kterou v souvislosti s vybranými zápasy Ligy mistrů Vrba zmiňoval už v létě a tým si ji nanečisto vyzkoušel předminulý týden ve třetím kole MOL Cupu na hřišti třetiligového Vyškova, kde zvítězil 5:1.

Ve středu obrany by stabilní stopery Romana Hubníka s Lukášem Hejdou doplnil pravděpodobně Luděk Pernica, který má tento systém zažitý už působení v Brně za éry Václava Kotala, to je taky plus.

Pravděpodobná sestava Plzně proti Realu v systému 3-5-2

„Mně připadá, že ten tříobrancový systém je spíš pětiobráncový. Když se na to koukáte v zápasech, krajní hráči jsou vzadu a je to 5 – 3 – 2 nebo 5 – 4 – 1, takže bych to pojmenoval jinak,“ uvedl k tomu Vrba.

V konfrontaci se španělským fotbalem se Vrba navíc už jednou v kariéře své víry v aktivní fotbal vzdal – a není to tak dávno. V prvním zápase na EURO 2016 proti Španělsku zaparkoval před vlastním pokutovým územím prostřednictvím pěti čistokrevných zadáků autobus, za což následně sklidil ostrou kritiku. Opatrná taktika mu přitom málem vyšla, favorit si hubené vítězství 1:0 zajistil až gólem v 87. minutě.

A i taková porážka by dnes pro Viktorii byla vlastně úspěchem.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Grinfeld – Shimon, Hassan (všichni ISR) Stadion Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Plzeň poprvé na Santiago Bernabéu. Na tréninku si vyzkoušela slavný stadion 1080p 720p 360p REKLAMA

Plzeň vyrazila směr Real Madrid. Marcela znám jen z televize, smál se Petržela 1080p 720p 360p REKLAMA