V LM jde obrat giganty, chválí Vaclík. Realu to Plzeň zkomplikuje, tuší Koller

Vaclík: Vím, jaké je hrát jako outsider na velkých stadionech

„Plzeň hrála dobře, vytvořila si spoustu šancí. Hrála určitě odvážněji než v Římě, byl to od ní lepší výkon, jen je škoda, že ty šance nevyužila. Měla určitě na bod, šance na to měla. Ve Španělsku se hodně řeší pozice trenéra Realu, někde jsem viděl, že má zůstat minimálně do El Clásika. Kdyby Real prohrál, asi by se zápas s Plzní řešil u nás v šatně víc, ale stejně vyhráli a všichni to berou tak, že mají tři body...

V případě Plzně se ukázalo, že v Lize mistrů je každý zápas jiný, dneska můžou v téhle soutěži i méně zvučné týmy obrat o body giganty, v tom je LM skvělá, že se to může stát. Takže bych neřekl, že mě takový těsný výsledek překvapil. Vím, jaké je to hrát jako outsider na velkých stadionech, když se domácím třeba zrovna tolik nedaří.