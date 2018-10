Bez finále, ale v balíku. Více než AS Řím si v Lize mistrů vydělal jen Real

Ne nadarmo se Lize mistrů říká milionářská soutěž. Hodilo by se říci spíše miliardářská. Zkrátka UEFA nerozhazuje klubům, které se nejslavnější klubové soutěže zúčastní, žádné drobné.

Naposledy se o tom nejlépe přesvědčil Real Madrid. Španělský gigant v minulém ročníku Champions league vyinkasoval dohromady 88,7 milionu eur (cca 2,3 miliardy korun). A to se bavíme pouze o příjmech za dosáhnuté výsledky a finance z televizních práv. Výdělky z prodaných vstupenek na fotbalovou show na obřím stadionu Santiago Bernabeu do toho nejsou zahrnuty.

Teď ale přichází překvapení.

Hned v závěsu za „bílým baletem“ není Liverpool, který Real v kyjevském finále porazil 3:1, nýbrž AS Řím, jehož putování v rámci Ligy mistrů skončilo mezi nejlepší čtyřkou. „Giallorossi“ předvedli například výtečný čtvrtfinálový dvojzápas proti Barceloně, kterou v celkovém součtu obou utkání porazili 7:6. I díky tomu má jejich vyúčtování nečekaně zdařilé jízdy hodnotu 83,8 milionu eur. Rovněž nezahrnujíc další ohromný balík peněz, který do římské kasy připutoval za vstupné.

Až po římských vlcích byl nejobdařenějším celkem Liverpool. Anglický tým pod taktovkou Jürgena Kloppa šlapal jako hodinky a prize money spolu s výdělky za televizní práva naskakovaly v nemalém množství. Klub z města na řece Mersey si celkově přišel na 81,7 milionů eur (cca 2,1 miliardy korun).

Pro srovnání - působení velkého rivala Liverpoolu, Manchesteru United, v Lize mistrů přiválo na Old Trafford necelou polovinu (40,3 miliardy eur). I tak jde o ohromné množství peněz, navzdory tomu, že José Mourinho se svým týmem skončil v osmifinále.

Bramborová medaile – po té stříbrné – putuje do Itálie, a to k Pavlovi Nedvědovi do turínského Juventusu. „Bianconeri“ se s Champions league rozloučili ve čtvrtfinále, v němž nestačili na Real Madrid.

Celkově UEFA rozdala týmům startujícím v loňském ročníku věhlasné soutěže v přepočtu 36 miliard korun, z nichž kluby obdržely 15,4 milardy za televizní přenosy.