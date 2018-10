Trenér v Realu zatím zůstane. Novináři se nám snaží ublížit, řekl Marcelo

V lize až sedmé místo a jediný bod z posledních čtyř zápasů, do toho ještě nečekaná porážka na hřišti CSKA Moskva v Lize mistrů. Zatímco v uplynulé sezoně šel z „bílého baletu“ strach, na podzim to zatím rozhodně neplatí. Odchod Cristiana Ronalda i kouče Zinedina Zidana mužstvo ovlivnil víc, než se čekalo.

Ani v úterý proti Plzni to nebyl žádný koncert, Viktoria madridskému gigantovi vzdorovala statečně. A když Patrik Hrošovský deset minut před koncem snížil na 1:2, nezdálo se jako nemožné, aby dosáhla i na senzační remízu.

„Nejdůležitější jsou tři body, vyhráli jsme a ukončili negativní sérii. To nám teď do dalších zápasů dá klid. Vítězství proti českému mistrovi může být bodem zlomu. Ale samozřejmě by bylo lepší vyhrát výrazněji,“ prohlásil v hodnocení utkání Julen Lopetegui.

Před nedělním El Clásicem na Nou Campu jej trápí zdravotní stav levého beka Marcela, který v závěru dostal bolestivého koňara. „Uvidíme, co to udělá. Ale nemělo by jít o svalové zranění, takže věřím, že na neděli bude připravený,“ podotkl.

Právě třicetiletý Brazilec byl po zápase hodně kritický směrem k novinářům. Real totiž podle něj není v takové krizi, jakou líčí španělská média. „O krizi mluví jen oni. Snaží se nám ublížit, protože žárlí, že sami neumí hrát fotbal,“ překvapil Marcelo neobvyklým vysvětlením. Kouč Lopetegui by podle něj na lavičce měl navzdory častým spekulacím zůstat. „Myslím, že odvádí skvělou práci,“ doplnil střelec vítězného gólu.

V podobném duchu mluvil i jeho krajan a střední záložník Casemiro. „Musíme pracovat a co nejdřív se z toho dostat. Je na čase bojovat společně a věřit trenérovi i realizačnímu týmu,“ řekl Casemiro.

Zahraniční média psala o možném odvolání Lopeteguiho už před očekávaným nedělním soubojem v Barceloně, na to však nakonec určitě nedojde. Po vítězném utkání s Plzní to potvrdil ředitel madridského klubu Emilio Butragueňo. „Samozřejmě všechny ty fámy slyšíme, ale s optimismem pracujeme dál. V takové situaci je důležité zachovat klid a věřit hráčům,“ řekl šéf „bílého baletu“ pro španělskou televizi Movistar+.

Sám Lopetegui ve své setrvání věřil i hned po zápase na tiskové konferenci. "Jsem přesvědčený, že na lavičce budu. A pojedu na Nou Camp vyhrát," prohlásil odhodlaně.

