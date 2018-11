Šílená penalta na City. Kopnul jsem do země, přiznal Sterling až po zápase

K incidentu došlo v prvním poločase za stavu 1:0 pro Manchester City. Sterling při pokusu o lob zakopnul, a přestože u něj ani nebyl žádný protihráč, Kassai k překvapení všech nařídil penaltu. Pokutový kop proměnil Gabriel Jesus a vykročil za hattrickem, kterým se podepsal pod rekordní výhru 6:0.

"Chtěl jsem přehodit brankáře a nevím, co se stalo. Necítil jsem žádný kontakt, kopnul jsem do země, takže se rozhodčímu omlouvám," řekl Sterling po utkání novinářům.

Trenér ukrajinského celku Paulo Fonseca se Kassaiovu verdiktu vysmál, ale současně uznal, že na výsledku by správné rozhodnutí stejně moc nezměnilo. "Po takovém výsledku nemá moc smysl mluvit o té penaltě. Ale byla absurdní. Víc říkat nemusím, každý to viděl. Ale kvůli tomu jsme neprohráli," prohlásil portugalský kouč.

VIDEO | Sterlingův penaltový pád najdete v čase 0:38

Podle trenéra domácích Pepa Guardioly zase incident ukázal, že fotbal prostě potřebuje videorozhodčího. Ten však bude v Lize mistrů zaveden až od příští sezony. "Víme, že to nebyla penalta a Raheem to mohl rozhodčímu říct, protože nechceme takhle vyhrávat. Ani rozhodčí nechtějí dělat chyby, proto potřebují pomoc videa. Fotbal je dnes strašně rychlý a tohle zabere asi deset sekund," uvedl.

Na tiskové konferenci Guardiola také odmítl, že by měl po vymyšlené penaltě nařídit Jesusovi, aby ji úmyslně neproměnil. "To by neudělal žádný trenér. Ale jsem mladý, tak se třeba poučím," prohlásil.