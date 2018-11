Ramos zlomil Havlovi nos. Přišla mi SMS, omluvu přijímám, říká obránce

Ramos měl štěstí, že po souboji ze 13. minuty s Milanem Havlem nedostal červenou a nemusel ze hřiště. Co se přesně stalo?

Stoper Realu křižoval plzeňského záložníka, v plném běhu zdvihl loket a trefil Havla do obličeje. Otřesený záložník krvácel a na hřišti nevydržel ani do konce prvního poločasu, když ho při vynuceném střídání nahradil Milan Petržela. Sudí ale nenápadně vypadající zákrok nepotrestal.

Kapitán Realu si v noci po zápase uvědomil, že Havla zasáhl opravdu nepříjemně. "Milane, nechtěl jsem ti ublížit, nebyl to žádný úmysl. Omlouvám se, brzy se uzdrav," napsal Ramos na svůj oficiální twitterový účet pár hodin po utkání.

Na Havla si po utkání vzal telefonní číslo, aby se mu osobně omluvil. "Ještě večer mi od něj přišla SMS. Omluvu přijímám, nic mu nezazlívám. Takové věci se občas ve fotbale stávají," vyjádřil se hráč Viktorie. Zranění 24letého křídelníka naštěstí není vážné.

"Milan ihned po utkání odjel do nemocnice, kde vyšetření ukázalo zlomený nos a lehký otřes mozku. Pro jistotu zůstane v nemocnici do pátečního rána," upřesnil tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík, že hráč by neměl mít dlouhou pauzu. "Není to nic hrozného, věřím, že brzy budu v pořádku. A děkuju všem fanouškům, kteří mně poslali řadu povzbuzujících zpráv," vzkázal Havel z nemocnice.

Ramosův nešetrný úder vyvolal velký poprask. 32letý stoper je známý tím, že hraje od podlahy na samotné hraně pravidel. Například v jarním finále Ligy mistrů s Liverpoolem sroloval největší hvězdu soupeře Mohameda Salaha, který kvůli zraněnému ramenu musel střídat.

