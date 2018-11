Wágner vzpomíná, jak složil CSKA. Proč v Plzni hudrovali na Vrbu?

Wágner se aktuálně snaží dostat ze zranění, které ho nepouští do zápasů. Když si vzpomene na pět let staré období, kdy válel v plzeňském dresu, výrazně mu pookřeje hlas. Vzpomínky na nádherné bitvy v Lize mistrů a rozhodující trefu v odvetě s CSKA logicky nejdou vymazat z paměti.

Co si vybavíte, když se řekne CSKA Moskva?

„Vzpomínám si, že první zápas jsme hráli v Petrohradě na cizím stadionu (kvůli špatnému trávníku v Moskvě). Když hrajete Ligu mistrů, samozřejmě vás mrzí, že jedete někam jinam, než kde je doma váš soupeř. Stadion Petrohradu tehdy ani nebyl moc krásný. Ale pořád to byl zážitek. Teď kluci jedou na krásnou arénu, bude to pro ně o hodně lepší, než kam jsme před lety jeli my.“

Vy jste pak rozhodl domácí odvetu v samotném závěru…

„Vzpomínám na to jako na můj nejdůležitější gól, který jsem kdy dal.“

Byl to tedy nejhezčí moment kariéry?

„Samozřejmě, už jsem to říkal několikrát. Byl to hezký pocit, dát takhle důležitý gól v Lize mistrů. Všechno nahrálo tomu, že to pro mě byl nejhezčí fotbalový moment.“

Je Liga mistrů pro hráče opravdu takový svátek?

„Stoprocentně. Odjakživa, co vnímám Ligu mistrů, měla takové renomé. Je to jedna z nejlepších a nejsledovanějších soutěží ve všech sportech. Sledovanost finále je snad na úrovni Superbowlu, to je úplně nejvíc. Je to sympaticky udělané, nejen kvůli financím, ale jsou tam krásné stadiony, lidi to baví. Co vnímám tuhle soutěž, vždycky si udělám čas a dívám se.“

Jaké jsou plzeňské šance tentokrát?

„Nemají to moc dobře rozjeté vzhledem k tomu, že CSKA doma porazil Real. CSKA je velký tým, ale ruská liga v Česku moc sledovaná není, nebudu říkat, že hráče CSKA znám do puntíku. Viděl jsem zápas v Plzni a šoty z Ligy mistrů. Určitě je to dobrý tým, který si může koupit kvalitní hráče. V domácím prostředí je Plzeň silnější, ale je dobře, že si to můžou rozdat a ukáže se v tomhle zápase, kdo ve skupině získá třetí místo.“

Ovlivní výkon Plzně zápas v Liberci, který skončil remízou 1:1?

„Ten zápas jsem viděl. Plzni se nepovedl, ale přepnutí na Ligu mistrů je o hodně jednodušší, než přepnutí z Ligu mistrů na ligu.“

Proč to Plzni venku nejde?

„Nechci to moc rozebírat, proč se Plzni nedaří. Pavel Vrba je dobrý trenér, určitě by nebylo vhodné mu do toho mluvit, proč a jak se jim nedaří.“

Jak tým ovlivňuje Pavel Vrba?

„Co jsem zažil, trenér Vrba umí mužstvo dobře připravit. Pro hráče to někdy bylo až moc únavné, hudrovali jsme, když je hodně zápasů a pořád máte dlouhé přípravy, zvlášť takhle ke konci roku, když už se blíží prosinec. Je to unavující, ale samozřejmě to pomůže. Trenér Vrba nás na zápasy vždycky připravil dobře. Co se pak stane na hřišti, to už je jiná věc a až tam se ukáže, jaká forma je.“

