Vrba o kouzlu Plzně: Zkušení hrají, jako kdyby to bylo naposledy

Může Plzni zvýšit sebevědomí, že velké zápasy o všechno většinou zvládá?

„Souhlasím. Často píšete, že máme spíš starší mužstvo. Právě zkušení hráči se na takové zápasy dokážou připravit, hrají, jako kdyby to byl jejich poslední zápas. Je to hodně důležité, podávají mnohem lepší výkony, než v zápasech, které pro ně nejsou motivačně takhle vysoko.“

Je to i pro vás speciální utkání, když jste v Rusku působil?

„Když přijedete do Ruska, uvědomíte si, jak se Rusko připravovalo na mistrovství světa, dva roky dělalo maximum pro to, aby tady šel fotbal nahoru. Vidíte to na stadionech v Lužnikách i jinde po Rusku, udělalo se hodně práce. V lize hraje spousty cizincům, řadím Rusko hodně vysoko a patří k nejlepším v Evropě.“

Už víte, jakou taktiku a sestavu zvolíte?

„Představu máme, ale před sebou máme ještě jeden předzápasový trénink, takže sestavu vám neřeknu. U CSKA vím, že prošlo obrovskými změnami, někteří zkušení hráči ukončili kariéru a klub se vydal cestou, že vedle zkušených fotbalistů má i hodně mladých. V poslední době udělali obrovský krok dopředu. Začátek soutěže jim nevyšel, teď ale mají formu a hrají velice dobře. Přijďte zítra na fotbal a uvidíte, co na ně zkusíme.“

Jak je na tom Jan Kopic, u kterého jste v pátek po zápase s Libercem říkal, že má problémy s kotníkem?

„Bylo by samozřejmě lepší, kdyby se uzdravil. Zatím se rozhodujeme, zdravotní stav není stoprocentní. Uvidíme po tréninku, jak to bude vypadat.“

Co čekáte od CSKA?

„Už jsem říkal, že jdou hodně nahoru, tím, že trenér má svou tvář x let, ukázal to už v době, kdy vedl BATE a pak další ruské kluby. Pracuje velice dobře, CSKA má jasně stanovená pravidla hry. Ve druhém poločase hráli v Plzni velice dobře, dominovali. My jsme neudrželi standardní situaci v 93. minutě. Je to silné mužstvo, ale my chceme hrát na jaře Evropskou ligu a uděláme všechno proto, abychom ten zápas zvládli.“

Kdybyste byl šéfem novin, jaký titulek by se vám líbil po úterním zápase?

„Nechtěl bych nikdy být šéfem českých novin. To bych musel začít psát o Plzni normálně a to by byla nuda.“ (úsměv)