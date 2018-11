Vrba je v Plzni machrem na postupy. Faktor X, hodně videa i víra v opory

Někdo to nazývá faktorem X, někdo štěstím. Nicméně není náhoda, že Pavel Vrba dokázal s Viktorií dvakrát projít z Ligy mistrů do pohárového jara a po úterním úspěchu v Lužnikách se s týmem výrazně přiblížil mimořádnému hattricku. Stačí, aby Plzeň 12. prosince v závěrečném duelu s AS Řím získala stejně nebo víc bodů, než CSKA na Realu Madrid.

„Pavel je zkušený, uznávaný trenér, dbá na taktickou přípravu. Takový výsledek on i mužstvo potřeboval. V Rusku navíc trénoval, motivaci měl větší než v jiných zápasech,“ říká Karel Krejčí, současný trenér reprezentační dvacítky a muž, který dělal Vrbovi asistenta v Plzni i reprezentaci.

Vrba nesnáší porážky, lajdáctví. Do hráčů dokolečka hustí věci, které si musí zapamatovat. Až je tím místy štve. Lpí na detailech a samozřejmě velmi rozumí fotbalu. Také proto nasbíral tolik úspěchů. „U Pavla je tam i faktor X, má štěstí, ale to trenér potřebuje,“ všímá si Krejčí.

Téměř vždy, když o něco velkého jde, Vrba zmobilizuje svěřence do maximální pohotovosti.