Kouč AS Řím dostal v Plzni drsné italské kapky! Jste k smíchu, trenére?

Tisková konference začala pěkně zostra.

Prezident James Pallotta mi říkal, že poslední zápas byl výsměch a že vaše mužstvo je k smíchu. Co na to říkáte?

Di Francesco zalapal po dechu. Než stačil odpovědět, vstoupil do vznikající diskuse tiskový mluvčí. „Tohle není oficiální prohlášení,“ odpálil otázku. Přesto se kouč srdnatě odhodlal k odpovědi. „Nic takového jsem neslyšel. Na tyhle řeči neberu ohled.“

AS Řím se topí v přívalu nepříznivých výsledků. Už přesně měsíc nevyhrál, v sobotu ztratil výtečně rozehraný zápas v Cagliari. Náskok 2:0 promarnil v posledních minutách, byla z toho ničemná remíza 2:2. Italská média viníka našla v osobě trenéra a na setkání před utkáním Ligy mistrů s českým mistrem to bylo sakra znát.

Druhá otázka: Co říkáte na hněv fanoušků a diskuse o vašem konci? „Je těžké být trenérem. Nejdřív vás všichni opěvují, poté jste nejhorší kouč na světě. Mohl bych říct mnoho dalšího, ale radši si to nechám pro sebe,“ ušklíbl se di Francesco.

SESTŘIH LM: AS Řím - Real Madrid 0:2. Schick nedal tutovku, pálil Bale 720p 360p REKLAMA

Novináři z Itálie pokračovali v těžké palbě dál. Další dotaz směřoval k tomu, jak se trenér cítí pod kritickou masáží ze všech stran? „Taková je moje práce. Bojuju dál, jsem bojovník fotbalu. Když přijdu na stadion o čtyři hodiny dřív a stejně to je k ničemu, tak příště přijdu ještě o další dvě hodiny dříve, abych pracoval na odstranění našich chyb. Věřím, že se zlepšíme,“ pravil.

V Itálii se čile spekuluje, že tým není s trenérem na jedné vlně a že na trávníku za něj nebojuje. Proto na přetřes přišel i vztah s hráči.

Myslíte, že by hráči za vás dali ruku do ohně?

„Mám s nimi vyvážený vztah. Musí tam být úcta, role jsou dané. Jde mi o upřímnost, což mnoha lidem může být nepříjemné. Je to stejné, jako když vy kritizujete mě, také mi to je nepříjemné,“ konstatoval Eusebio di Francesco, který je s AS na osmém místě tabulky Serie A s pouhými jednadvaceti body. Na vedoucí Juventus, jemuž chtěl dle předsezonních proklamací znepříjemnit cestu za sedmým titulem v řadě, ztrácí propastných dvaadvacet bodů!

Až v závěru tiskové konference se dusná atmosféra mírně zlepšila. Došlo i na hodnocení českého reprezentanta Patrika Schicka, při zranění Edina Džeka prvního muže římského útoku. „Čekám od něho víc, stejně jako on sám od sebe. Zítra bude mít další možnost dokázat, že je lepším hráčem než dokazují čísla,“ poukázal kouč na Schickův jediný gól ve třinácti soutěžních zápasech.

Je nad slunce jasné, že Eusebio di Francesco hraje v Plzni o svoji budoucnost.