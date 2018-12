AS Řím před Plzní: kolaps proti devíti, Schick v základu a kouč v ohrožení

Totální kolaps. To hlásaly titulky italských médií po zápase AS Řím na půdě Cagliari. Vlci vedli na Sardinii po poločase už 2:0 a všechno spělo pomalu k tomu, že si povezou zpátky do hlavního města všechny tři body a dobrou náladu.

Do zápasu od začátku zasáhl v základní sestavě i Patrik Schick. Gól sice nedal, jelikož v první půli svoji největší šanci spálil, ale když v 84. minutě odcházel ze hřiště s tím, že Římané stále vedou o dvě branky, nic nenasvědčovalo tomu, že by AS mohlo o výhru přijít. Jenže o minutu později snížil Ionita a začaly se dít věci.

Nejprve šlo v nastavení Cagliari do devíti, když červenou kartu viděli Paolo Farago a Darijo Srna, ale ani to domácím nezabránilo tomu urvat v 95. minutě bod, když obraně AS utekl útočník Marco Sau a srovnal na konečných 2:2. „Chtěl bych tuhle branku věnovat svému bývalému spoluhráči z Cagliari – Davide Astorimu,“ vzpomněl šťastný střelec na kapitána Fiorentiny, který v březnu letošního roku zemřel na zástavu srdce.

„Jednoznačně jsme si zasloužili bod. Drželi jsme více míč, měli jsme tolik střel na branku jako Řím, takže statistika říká, že remíza je zasloužená,“ uvedl po zápase trenér Cagliari Rolando Maran, kterého rozhodčí vykázal na tribunu krátce před tím, než jeho svěřenci vyfasovali dvě červené karty.

Prezident chystá drastická opatření

Zatímco na straně Sardiňanů panovala euforie, Římané se před zápasem s Plzní propadají do čím dál hlubší krize. „Vůbec nechci mluvit o taktice, protože prostě nemůžete dostat gól v poslední minutě, když hrajete proti devíti,“ zuřil na pozápasové tiskové konferenci trenér AS Eusebio Di Francesco.

Kromě vzteku má však důvod k obavám, jelikož okamžitě po závěrečném hvizdu se začalo v Itálii spekulovat o jeho konci. Vlci pod jeho vedením vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů a na vedoucí Juventus už ztrácí astronomických 22 bodů.

Jenže kromě mizerné formy trápí tým z hlavního města také epidemie zranění. Kádr Římanů už od začátku sezony postihlo hned 31 zranění, z toho hned dvacet svalového charakteru. Před zápasem na západě Čech tak AS schází kvarteto Edin Džeko, Stephan El-Shaarawy, Daniele De Rossi a Lorenzo Pellegrini s tím, že o potenciálním startu v posledním zápase skupinové fáze Ligy mistrů v Plzni se dá uvažovat pouze u posledního jmenovaného.

Nic z toho však už v brzké době dost možná nebude muset kouče Di Francesca trápit. Prezident AS Řím Jim Pallotta totiž podle zpráv z italských médií uvažuje o tom, že trenéra vyhodí. Podle deníku La Gazzetta dello Sport je Pallota čím dál více iritován současnou situací a připravuje se udělat drastická opatření.

Jediné dva důvody, které hrají v trenérům prospěch jsou, že v případě jeho vyhazovu pohrozil Pallotovi rezignací sportovní ředitel Monchi a fakt, že AS nemá kde vzít náhradu. Nabízel se bývalý trenér italské reprezentace Cesare Prandelli, ale ten den před katastrofálním zápasem v Cagliari převzal tápající FC Janov.

V Římě tak na stole leží dvě jména – Paulo Sousa, bývalý trenér Fiorentiny, který naposledy působil v Číně, a Vincenzo Montella, bývalý trenér AC Milán a španělské Sevilly. Vysněným koučem šéfa Vlků je Antonio Conte, ale ten se v současné době místo fotbalu věnuje právní bitvě se svým bývalým chlebodárcem, anglickou Chelsea, a jeho plat by byl pro AS zřejmě příliš velkou zátěží. Di Francesco tak povede Římany i v zápase proti Plzni, kde mu dost možná půjde o život.

AS má sice postup dál ze skupiny G už zajištěný, ale o tom, že Italové budou brát zápas vážně svědčí fakt, že po zpackaném zápase s Cagliari se klub rozhodl uzavřít mužstvo v tréninkovém centru z důvodu speciálního soustředění. Viktoriány tak nečeká ve středu nic lehkého, ačkoliv má jejich soupeř postup jistý, budou hráči hrát o osud svého trenéra a možná i o vlastní angažmá v italském velkoklubu.