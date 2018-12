Spasitel Alisson. Dvě miliardy? Dal bych za něj dvojnásobek, jásal Klopp

Aktuální lídr Premier League potřeboval k postupu ze zamotané skupiny C porazit v posledním duelu Neapol buď 1:0, nebo nejméně o dva góly. Důležitou vedoucí branku vstřelil v první půli Mohamed Salah, další šance ale útočníci Liverpoolu zahazovali. Jediný inkasovaný gól tak vmžiku mohl všechno změnit.

Do obrovské šance se Neapol dostal ve druhé minutě nastavení, kdy dlouhý centr propadl k polskému útočníkovi Arkadiuszi Milikovi. Ten ho v těžké pozici dokázal skvěle zpracovat a sám před Allisonem zblízka vypálil. Brankář Liverpoolu však jeho prudký pokus vyrazil.

„Byl to neuvěřitelný zákrok. Opravdu záchranářský. Nikdy jsem nic takového neviděl. Kdybych věděl, že je tak dobrý, zaplatil bych za něj i dvojnásobek. Díky bohu, že ho máme,“ radoval se na tiskové konferenci trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Podle něj ale výkon brankáře brazilské reprezentace nebyl jen o jednom zákroku. „Svým klidem nám hodně pomohl a výtečně sbíral centry. Skvěle ovšem pracoval celý tým, Alisson nemůže předvádět takových zákroků dvacet za zápas. Obrana toho na něj moc nepustila, a když už, on tým podržel,“ ocenil Klopp.

Šestadvacetiletého brankáře chválil i stoper Virgil van Dijk. „Byl to fantastický zákrok. Pro nás opravdu hodně důležitý. Je to fantastický gólman.“ prohlásil nizozemský obránce. „Ale stále jsme nic nedokázali. Vyhráli jsme, postoupili, ale je to jen další krok k našemu cíli," varoval Van Dijk před přílišnou euforií nad vydřeným postupem.

Fanoušci na sociálních sítích připomněli, že Alisson svým zákrokem přinesl Liverpoolu přes desetinu částky, kterou za něj klub zaplatil. Výhra v Lize mistrů je ohodnocena 1,5 milionem liber, dalších šest milionů pak přinesl postup do osmifinále.

„Nejsem si jistý, jestli manažer může být na svůj tým víc hrdý, než jsem teď já. Předtím v Neapoli (prohra 0:1) jsme to nebyli my. Teď jsme měli příležitost ukázat víc a chlapci předvedli skvělý zápas. Soupeře jsme dostali pod tlak, takže nemohl hrát svou hru a nevěděl, jak na nás,“ uzavřel Klopp radostné hodnocení.