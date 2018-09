Nejdražší brankář Liverpoolu: kiks! Věděl jsem, že se to stane, řekl Klopp

Na podobné momenty jsou v Liverpoolu poslední dobou citliví. Minimálně od neúspěšného finále Ligy mistrů, kdy šance anglického klubu proti Realu Madrid potopil dvěma výraznými kiksy německý brankář Loris Karius. Ten už z Anfield Road už odešel a od Alissona fanoušci čekali, že se opakování podobných momentům vyhne. Logicky. Když za gólmana dáte rekordních 1,9 miliardy korun, jinak to ani nejde.

Jenže Alisson jim už stihl ukázat, že si občas rád pohrává s nervy diváků. Už minulý týden při vítězství nad Brightonem 1:0 obehrál jednoho z nabíhajících soupeřových hráčů tak, že si ho přehodil obloučkem. „Rád riskuji, fanoušci se srdečními problémy by měli být opatrní,“ vtipkoval pak o momentu, který pro něj skončil příznivě.

V Leicesteru se ukázalo, že tentokrát riziko bylo až moc velké. Alisson si sběhl pár metrů vedle branky, u čáry si chtěl vychutnat střídajícího Nigerijce Kelechi Iheanachoa, ten mu míč odebral, naservíroval ho pro svého spoluhráče Rachida Ghezzala a ten akci dotáhnul střelou do sítě.

„Věděl jsem, že se něco takového stane. Jen jsem nemyslel, že to přijde hned v příštím zápase,“ poznamenal trenér Liverpoolu Jürgen Klopp s odkazem na zmíněný Alissonův kousek z předchozího utkání.

Na Alissonově pozici jasné jedničky první velké zaváhání však nic nezmění. „Jen se musíme naučit, že existují také jiná řešení v takových situacích. Je to skvělý brankář, předvedl už řadu skvělých zákroků. Tentokrát neudělal to, co měl, ale to je v pořádku.“

Pro Liverpool je pozitivním zjištěním, že přes brankářovo zaváhání dokázal dotáhnout zápas k plnému bodovému zisku, což by mělo být dalším znamením, že jeho vyhlídky na titul jsou zase o něco nadějnější. Vždyť lepší vstup do sezony nepoznali Reds od roku 1990. „Lepší to být po čtyřech kolech nemohlo. Ale ještě je brzy, čeká nás dlouhá sezona a ještě nikdo nezapnul úplně naplno,“ varoval záložník Liverpoolu James Millner před přehnaným optimismem.