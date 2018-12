Kovařík: Hráli jsme na hraně možností. Sedm bodů a postup je bomba

Byl to váš nejlepší zápas v Evropě?

„Z pohledu gólových situací asi jo. Byl jsem u obou, což je skvělý. Na druhou stranu jsem v prvním poločase měl také šanci. A tu jsem překopl. A to o hodně. Škoda, že jsem ji nedal, ale nakonec jsme rádi, že to takhle dopadlo. Bereme vítězství a ještě postup.“

Byl jste rád, že jste zaváhání odčinil?

„Samozřejmě, měl jsem hroznou radost. V poločase se mi ta situace honila hlavou, zda jsem to neměl vyřešit líp. Ale Kopi (Kopic) mě podruhé našel fantasticky, to už snad ani nešlo nedat.“

Šokoval vás poločasový výsledek z Madridu, kde CSKA v tu chvíli vedlo 2:0?

„Zdravě nás to nabudilo. Řekli jsme si, že do toho musíme šlápnout a hrát stejně organizovaně jako dosud. Chodit do brejků s tím, že nějaké šance určitě přijdou. Nakonec jsme dva proměnili.“

Nebylo to paradoxně lepší, že CSKA vedlo. Věděli jste, že musíte být odvážnější směrem dopředu a nevyčkávat jako v první půli.

„Tak vyčkávat… AS Řím na držení balonu nepřehrajeme. Oni jsou natolik kvalitní, že nám ho moc nepůjčovali. Dobře si ho pokrývali, uhrávali těžké situace. Na nás bylo, abychom je nepouštěli k nám na vápno do střeleckých pozic, což se nám výborně dařilo. Všichni hráči do obrany makali, bojovali, vyráželi do brejků.“

Napadlo by vás, že v tak náročné skupině Ligy mistrů získáte sedm bodů?

„No, asi bych tomu před začátkem nevěřil. Každopádně výkony v Moskvě i dnes s AS byly na hraně našich možností. Myslím, že i štěstí se k nám přiklonilo. Sedm bodů je naprosto fantastických, je to nejvíc, co kdy Plzeň získala v Lize mistrů. Je to bomba.“

Co je na Plzni tak zvláštního, že dovede složité a rozhodující zápasy opakovaně zvládat?

„Zkušenosti. Fotbal na takové úrovni umí hrát každý, ale rozhodující zápasy jsou hodně o hlavě, o mentální síle. A tu máme skvělou. To se ukázalo i po obdržené brance, kdy jsme se nesložili. Dali druhou branku a Řím už do ničeho nepustili. Obrana byla úžasná.“

